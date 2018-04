Animali | i cani più simili all’uomo di quanto si pensi | anche nell’intestino

Tiziano Ferro : "Gli Animali chiedono solo affetto. Mi promettete di aiutare i canili vicino casa vostra?" : "Loro chiedono solo questo, è tutto quello che cercano". Sono le parole che Tiziano Ferro pubblica sotto una foto postata su Instagram, che lo ritrae mentre coccola un tenero cagnolino. Coccole, appunto, e momenti di tenerezza dedicati agli amici a 4 zampe, che il cantante difende e sostiene da sempre.Nel suo appello sul social, una richiesta semplice e chiara: "Mi promettete che ogni tanto, quando e se potete, darete una mano a un canile ...

In Veneto sarà possibile seppellire cani e gatti in giardino (o in "cimiteri degli Animali") : In Veneto sarà possibile seppellire gli animali da compagnia anche in terreni privati o appositi "cimiteri degli animali". La proposta dell'assessore alla Sanità Luca Coletto è stata approvata in giunta regionale, con la specificazione che il sotterramento deve avvenire in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi. La delibera esclude i circuiti commerciali, i canili e i rifugi per cani. Si legge sul ...

Conto corrente anche per cani e gatti - la trovata per gli amanti degli Animali : L'originale proposta di un istituto di credito: "C'è chi arriva a spendere cifre consistenti per i propri amici a quattro zampe e ha bisogno di un Conto apposito "Continua a leggere

Animali da compagnia : il 32% degli italiani ha in casa un pet - soprattutto cani e gatti : I dati del Rapporto Italia 2018 di Eurispes sottolineano che circa 3 italiani su 10 accolgono in casa un animale domestico (32,4%) e nella maggior parte dei casi si tratta di cani (63,3%) e gatti (38,7%). I padroni intervistati indicano che trascorrono una buona parte del proprio tempo libero per il benessere e le necessità dell’animale (passeggiate, gioco, attività all’aperto, ecc.). Il 46,2% di chi ha un animale domestico rinuncia in alcune ...

Volterra - proprietari di cani obbligati a pulire la pipì dei loro Animali in strada : Come accade anche in altri Comuni, anche a Volterra i proprietari di cani dovranno portarsi dietro una bottiglietta d'acqua per pulire la pipì in strada. Trascorso un periodo ragionevole di tolleranza ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa.Continua a leggere

Orrore in strada : bocconi avvelenati fanno strage di Animali : 15 cani uccisi in poche ore : L'allarme lanciato dall'Oipa di Cosenza: i bocconi vvelenati sparpagliati per strada nel piccolo comune di San Sofia d’Epiro, indagano i carabinieri.Continua a leggere

Venezuela : gli Animali muoiono di fame negli zoo - crescono gli abbandoni di cani e gatti : animali spesso salvati dal bracconaggio che rischiano di morire per la crisi economica e politica. Due condor andini, un maschio e una femmina, nati in cattività e portato al parco come parte di un ...

Animali - LNDC : quattro cani randagi impiccati a Rosolini (RG) : “In Sicilia continua l’ondata di orrore. Dopo il drammatico caso di Sciacca, in cui decine di randagi sono stati avvelenati, a Rosolini (RG) quattro cani randagi sono stati trovati impiccati“: lo spiega in una nota la Lega Nazionale per la Difesa del Cane. “Altri avvelenamenti invece si sono verificati a Paternò, in provincia di Catania, dove hanno perso la vita alcuni cani di proprietà. Negli ultimi giorni diversi randagi ...

Animali : Musumeci - sono un Animalista e con mia sorella gestiamo 50 cani randagi : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Io sono un Animalista. Con mia sorella gestiamo una cinquantina di Animali randagi, tutto a carico nostro. Non siamo convenzionati con nessuno, non abbiamo ricevuto un centesimo pubblico da nessuno. Dalla pensione di mia sorella e dal mio emolumento ricaviamo quello c

Animali : Musumeci - sono un Animalista e con mia sorella gestiamo 50 cani randagi (2) : (AdnKronos) - Musumeci ha quindi spiegato: "Il problema riguarda tutta l’Isola e abbiamo il problema di porci la domanda: è la legge 15 del 2000 che non funziona e va quindi modificata? O non hanno dato risultati i controlli e gli adempimenti che ogni soggetto chiamato in causa avrebbe dovuto compie

Animali : appello stilista Franchi a Musumeci - basta carneficina cani (2) : (AdnKronos) - "Questi avvenimenti registrati negli ultimi giorni in Provincia di Agrigento - denuncia ancora la stilista - che hanno acquisito una grande rilevanza mediatica, ritrovandosi in primo piano tra i fatti di cronaca, parlano di strage di massa di queste povere creature senza parola". E ric

Animali : appello stilista Franchi a Musumeci - basta carneficina cani : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - Un accorato appello al Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a porre fine "una volta per tutte alla carneficina" è stato rivolto, con pagine intere acquistate sui quotidiani nazionali e regionali, dalla stilista Elisabetta Franchi. Negli ultimi giorni, so