“Angelo | ma cosa ti è successo?” A qualche ora dall’entrata nella casa del Grande

(Di giovedì 19 aprile 2018) “Ecco chi sei senza trucco!”, scrive un utente su Facebook nei confronti di Angelo Sanzio, il Ken del GF 15. Il ragazzo, che sin dalla prima puntata ha immancabilmente attirato su di sé l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico ae che in parte lo ha conosciuto a Domenica Live o a Nemo, ha mostrato un lato di sé ancora celato. Il 28enne ha iniziato da giovanissimo un impegnativo percorso chirurgico per migliorare il suo aspetto fisico: a soli 21 anni si è sottoposto alla prima operazione e non si è più fermato. Sono due gli interventi mirati sul cuoio capelluto, dunque vederlo con delle ‘strane chiazze’ in testa – come alcuni utenti le hanno definite – è apparso piuttosto strano al popolo del web: che fine hanno fatto i suoi capelli? Il cambiamento è sostanziale in effetti e dopo le sue prime apparizioni negli studi di Domenica Live come “Ken italiano” ...