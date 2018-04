Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati Laura Frenna scrive un messaggio e

Laura Frenna - ex corteggiatrice di Andrea Damante - pubblica una frase sospetta : Ieri pomeriggio la coppia più bella e seguita di Uomini e Donne ha gettato nello sconforto tutti i fans che li seguivano appassionatamente sui social. Stiamo parlando di Andrea Damante e Giulia De Lellis, i quali hanno pubblicato delle instagram stories in cui confessavano di essersi lasciati. Dopo un lungo viaggio in Tanzania meno di una settimana fa, la coppia sembrava davvero innamorata e aveva annunciato a una rivista che presto si sarebbero ...

Ufficiale : Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati! : Non c’è niente da fare, le coppie formatesi a Uomini e Donne Classico, sono destinate a lasciarsi! Giulia De Lellis annuncia una notizia scioccante! Le sue strane dichiarazioni! Uomini e Donne Gossip: Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati! Altro che matrimonio il prossimo anno! Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati! Sembrava ieri quando il tronista veronese, negli studi di Uomini e Donne aveva scelto la ...

Uomini e donne - Andrea Damante svela i motivi della rottura con Giulia De Lellis : Dopo l’annuncio social di Giulia De Lellis, anche Andrea Damante prende lo smartphone per confermare ai follower la fine della loro storia d’amore. L’ex tronista di Uomini e donne si è detto sorpreso da quanto rivelato dalla giovane, ma non ha potuto fare altro che ribadire che il loro legame è arrivato al capolinea: Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte e le storie, i commenti ...

Andrea Damante : "Giulia De Lellis? Lasciati per meccanismi che ormai non funzionavano" : Dopo l'annuncio di Giulia De Lellis sulla fine della sua storia d'amore con Andrea Damante, qualche ora fa, anche l'ex tronista di 'Uomini e Donne', su Instagram Stories, ha voluto fornire, a tutti i followers, la propria versione dei fatti, senza nascondere un pizzico di rammarico per come è finita tutta la questione.prosegui la letturaAndrea Damante: "Giulia De Lellis? Lasciati per meccanismi che ormai non funzionavano" pubblicato su ...

“È colpa sua se è finita”. Giulia De Lellis e Andrea Damante - la rottura improvvisa ha un retroscena pesante - si dice. Voci bruttissime : “Cosa è successo davvero” : È finita tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Un fulmine a ciel sereno, una doccia fredda per i fan della coppia nata a Uomini e Donne che, stando agli ultimi rumor, avrebbe dovuto sposarsi presto. La loro storia è iniziata a primavera 2016, quando lui la scelse tra le sue corteggiatrici e sembrava un grande amore, tanto da parlare di nozze imminenti nonostante la loro giovane età. E invece lei, che ha anche partecipato all’ultimo ...

Giulia De Lellis tradita da Andrea Damante? Spuntano le segnalazioni : Andrea e Giulia: la causa della rottura sono i tradimenti di lui? L’annuncio di oggi di Giulia De Lellis sulla rottura con Andrea Damante ha causato tanto scalpore ma anche tanto panico, in special modo tra i milioni di fan di Andrea e Giulia. Due sono le motivazioni che le Bimbe e non solo hanno ipotizzato per giustificare ciò che l’ex corteggiatrice ha affermato oggi. La prima è positiva, e sarebbe che Giulia avrebbe detto ...