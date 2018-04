Andrè Gomes lascia il Barça | Arsenal in pole

Dalla Spagna : Juve-Milan per Andrè Gomes. E da Gattuso il sì a Depay : Dalla Spagna: Juve-Milan per Andrè Gomes. E da Gattuso il sì a Depay Si riaccende il duello Juve-Milan, questa volta in sede di mercato. Secondo il quotidiano catalano Sport, infatti, bianconeri e rossoneri hanno un comune interesse verso André Gomes. Il centrocampista portoghese vorrebbe lasciare Barcellona per cercare un maggior minutaggio e le due squadre […]

Barcellona - André Gomes : 'Futuro? La situazione è cambiata - adesso...' : Futuro? La mia preoccupazione è di essere qui, di condividere il mio tempo con i migliori giocatori del mondo, di divertirmi e far divertire i tifosi. È un sogno essere al Barca, è quello che amo di ...

Dalla Spagna : Juve-Milan per Andrè Gomes. E da Gattuso il sì a Depay : Bianconeri e rossoneri sul portoghese che vuole lasciare il Barcellona. La dirigenza milanista punta forte l'esterno del Lione

André Gomes vuole più spazio - è sfida Milan-Juve : la richiesta del Barcellona : Un nome che torna di moda, in casa Juventus e in casa Milan. È quello di André Gomes , centrocampista classe 1993 di proprietà del Barcellona. Secondo quanto riportato in Catalogna da Sport , l'ex Valencia ha chiesto la cessione alla società blaugrana . Il motivo? Lo scarso minutaggio di questa stagione. Ieri ha giocato - a sorpresa - 90 minuti contro il Leganes dopo essere sceso ...

La Juve si rifà sotto per André Gomes : M assimiliano Allegri è particolarmente convinto che André Gomes del Barcellona possa diventare un giocatore importante per la Juventus, che martedì è stata battuta 3-0 in casa dal Real Madrid, in ...

Calciomercato Juventus - ritorno di fiamma per Andrè Gomes : può lasciare il Barcellona : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla brutta prestazione in Champions League contro il Real Madrid, la squadra di Allegri adesso può concentrarsi sul campionato. Ma si pensa anche al mercato con l’obiettivo di rinforzare la squadra della prossima stagione, rivoluzione in difesa, novità anche per il centrocampo. Secondo Mundo Deportivo fra gli obiettivi per la prossima stagione ci sarebbe il centrocampista portoghese ...

Dalla Spagna : 'Qualità e talento - la Juventus ripensa ad André Gomes' : TORINO - Ritorno di fiamma. Massimiliano Allegri sarebbe felice di avere André Gomes nella Juventus del futuro. Secondo il sito del quotidiano Mundo Deportivo, il centrocampista del Barcellona è uno ...

Quando il calcio diventa un incubo - André Gomes : 'Mi vergogno a uscire di casa' : A pochi giorni dall'intervista dai toni pesanti di Per Mertesacker, che ha affermato di non veder l'ora di chiudere con il calcio perché questo gli provoca nausea, altre parole di critica al contesto ...

Barcellona - André Gomes in crisi : 'Ho paura a uscire di casa - è un inferno' : ROMA - Nell'estate del 2016 la Juventus aveva cercato l'affondo cercando a lungo di convincere il Valencia ma alla fine André Gomes fu acquistato dal Barcellona per 35 milioni di euro più 20 di bonus. ...