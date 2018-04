' Andiamo a governare' | Salvini

Elezioni 2018 - Andiamo a governare. Per perdere : Mentre impazzano le analisi sul voto del 4 marzo e sui futuri scenari di governo, c’è un dato di fatto che meriterebbe di essere approfondito: nell’ultimo quarto di secolo, in Italia chi ha vinto le Elezioni ha sempre perso al giro successivo. Ossia, nessuno l’ha mai spuntata in due corse di seguito. 1994: vince il centrodestra di Silvio Berlusconi (che governa solo sette mesi). 1996: vince il centrosinistra di Romano Prodi ...