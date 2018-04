Anche Papa Francesco manda il suo Pompeo

Il Papa al bimbo : tuo padre in cielo Anche se non credeva : Roma, 16 apr. , askanews, Il bambino non riesce a smettere di piangere, ha perso da poco suo padre, il Papa lo abbraccia e parla con lui a Lungo. Il piccolo ha anche un altro dolore. Suo padre era 'un ...

Follonica. Raffaele Papa ha ferito Anche Paola Martinozzi estranea ai fatti : La sparatoria davanti all’albergo Stella ha scioccato Follonica oggi scesa in piazza per dire no alle armi e alla criminalità.

SAN PIETRO - IL PAPA SALUTA I TRE PELLEGRINI ALTOATESINI CON I LAMA/ Benedette Anche le auto di Formula E : San PIETRO, il PAPA SALUTA i tre PELLEGRINI ALTOATESINI con i LAMA: sono giunti in Vaticano con Buffon, Shaquiri e Tiento. Dopo 50 giorni, i sei hanno incontrato il Santo Padre(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 20:51:00 GMT)

Il Papa ringrazia i Missionari della Misericordia per avere confessato e assolto Anche dal peccato di aborto : ... Papa Francesco stamattina ha ringraziato il lavoro fatto dalle centinaia di Missionari della Misericordia in tutto il mondo durante il Giubileo, per confessare e assolvere i fedeli dai peccati più ...

Papa : 'Santi Anche alla porta accanto' : Città del Vaticano, 9 apr. , askanews, In un nuovo documento, l'esortazione apostolica Gaudete et Exsultate pubblicata, Papa Francesco scrive cosa è e cosa non è la santità al giorno d'oggi, un ...

Papa Francesco : web a volte fonte di violenza - Anche siti cattolici : "La rete può diventare fonte di violenza". Lo dice il Papa nell'Esortazione Apostolica "Gaudete et exsultate", aggiungendo: "anche i cristiani possono partecipare a reti di violenza verbale mediante ...

Festa Del Papà 2018 - oggi è San Giuseppe/ Auguri e frasi WhatsApp : 19 marzo - ecco perché va bene Anche “babbo” : Auguri Festa del Papà 2018: oggi è San Giuseppe, frasi d'autore più belle, dediche e pensieri da inviare via WhatsApp o sms (ma anche dire a voce) nella Festa dedicata al babbo.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:06:00 GMT)

Equinozio di primavera - cade nuovamente il 20 marzo e in futuro Anche il 19 : giorno della festa del papà : primavera questa sconosciuta. Tutti noi collochiamo l’arrivo della nella stagione il 21 marzo, ma il momento preciso è diverso di anno in anno e sarà il 20 marzo fino al 2102. anche quest’anno quindi l’Equinozio cade il 20 marzo e precisamente alle ore 17.15. La ragione è scientifica: l’Equinozio è la giornata in cui il numero di ore di luce è identico a quelle di buio. È di fatto “colpa” del calendario gregoriano, introdotto ...

19 marzo - festa del papà (ma va bene Anche babbo) : «Padre è la voce vera e nobile. Babbo è voce da fanciulli. papà è una leziosaggine francese che suona nelle bocche di quegli sciocchi, i quali si pensano di mostrarsi più compiti scimmiottando gli stranieri». Non era tenero l’aggiornamento del Vocabolario dei sinonimi della lingua italiana di Pietro Fanfani del 1865 con il termine papà. Quella leziosaggine francese è diventata usuale nella lingua italiana tanto che oggi si festeggia la festa del ...

Festa del papà - a Roma corteo dei padri separati : “Anche noi meritiamo rispetto. Mio figlio? Non lo vedo da 465 giorni” : “Tutti uguali”. Questo lo slogan del Daddy’s Pride, la maniFestazione dei papà separati, organizzata in occasione della Festa del papà. Dal Colosseo a Piazza Venezia, hanno sfilato i papà separati per far valere i loro diritti. “Dopo 20 anni di maniFestazioni, la Festa del papà è ancora solo la Festa dei pasticceri – spiega uno degli organizzatori – Noi vogliamo difendere il diritto dei bambini di amare due ...

Festa del papà arcobaleno - a Roma la filastrocca per tutti i bambini. Anche quelli con due mamme : La dirigente di un plesso scolastico di piuttosto noto a Roma, solido baluardo delle tradizioni di una certa destra cattolica, per la Festa del papà del 19 marzo mi ha chiesto di scrivere una nuova filastrocca da fare imparare ai bambini della materna in sostituzione delle vecchie, cantilene ormai vetuste e poco aderenti alle nuove famiglie reali che compongono le nostre società e che ne costituiscono il tessuto più vivo e vivace. Ho assunto ...

E brava Chanel! Cosa è successo alla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Non solo Cristian - Anche la secondogenita già si distingue. Peccato che papà non c’era… : L’ultima volta che abbiamo visto in tv Chanel Totti era pochi mesi fa, durante la finale del Grande Fratello Vip. Si è presentata sul palco a sorpresa, coi fratelli Cristian e Isabel e lasciato di stucco mamma Ilary e il pubblico. Nessuno, nemmeno la padrona di casa, si aspettava quell’incursione. È stato un bel momento, affettuoso, anche se i telespettatori hanno sperato fino all’ultimo che anche Francesco Totti, che ...

Anche l'istituto Papa Giovanni XXIII Savigliano per M'illumino di meno : ... ha prodotto questo documentario per renderci consapevoli dei danni causati dai nostri stili di vita ma soprattutto per farci capire che possiamo ancora cambiare marcia e salvare il nostro mondo. ...

Papa : neAnche Giuda possiamo escludere che sia andato in cielo : Città del Vaticano, 19 feb. , askanews, 'Nessuno di noi può dire che una persona non è andata in cielo. Ti dico una cosa che forse ti stupisce: neppure di Giuda possiamo dirlo'. Lo ha detto il Papa ...