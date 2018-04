Amici 2018 Serale | Zic in lacrime per Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco

Daniele Rommelli rientra ad Amici 2018 e sostituisce Valentina? : E se Daniele Rommelli rientrasse in gara ad Amici 2018? Il Serale non è andato assolutamente come sperato per il ballerino e anche il pubblico è rimasto molto amareggiato dalla sua eliminazione, ma potrebbe esserci ancora una piccola speranza di rivederlo. Questa possibilità che Daniele torni ad Amici 17 combacerebbe con un'altra sfortunata situazione, ancor più sfortunata del fatto che i professori quest'anno possono impedire a un concorrente ...

Amici 2018/ Terzo serale : Valentina piange e lo scontro Celentano-Parisi prosegue… si parlerà del cachet? : Amici 17, cachet da sogno per Heather Parisi? Le nuove assegnazioni per la squadra bianca e la squadra blu per il Terzo serale. Valentina Verdecchi verso l'addio.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:41:00 GMT)

Heather Parisi : cachet stellare ad Amici 2018? L’indiscrezione : Amici 17: quanto guadagnerebbe Heather Parisi a puntata? Secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia Heather Parisi avrebbe accettato di partecipare al Serale di Amici 2018 soltanto di alcune condizioni che farebbero davvero notizia. Secondo il sito di news infatti la bionda showgirl avrebbe accettato di ricoprire il ruolo di giudice esterno del talent di Maria De Filippi soltanto se “coccolata” dall’azienda di ...

Amici 2018 - daytime 18 aprile. Valentina sabato conoscerà il suo destino : Valentina - Amici 2018 La brutta notizia dello strappo muscolare è confermata: Valentina Verdecchi rischia di dover abbandonare Amici 2018. Mentre la ballerina si dispera per la grande occasione che vede ora quasi sfumare, nuovi pezzi e nuovi duetti vengono assegnati ai ragazzi in vista della terza puntata del Serale di sabato. Amici 2018, daytime 18 aprile | Squadra Bianca: il duetto tra Irama ed Emma non va giù a Biondo Nella Squadra Bianca ...

Le assegnazioni del 3° serale di Amici di Maria De Filippi - canzoni e duetti del 21 aprile 2018 : Le assegnazioni del 3° serale di Amici di Maria De Filippi sono state rivelate nelle ultime puntate della fascia pomeridiana. I cantanti del team bianco e del team blu hanno appreso quali brani dovranno preparare per la prossima puntata del programma, in onda su Canale 5 sabato 21 aprile. Oltre alle esibizioni singole, ci saranno alcuni duetti. Per la squadra blu, Carmen duetterà con Matteo in Just give me a reason di Pink; Carmen duetterà ...

Maria De Filippi parla con Valentina dopo l’infortunio ad Amici 2018 : uno strappo mette a rischio il suo serale : Maria De Filippi parla con Valentina e le comunica una importante decisione. Nel corso del 2° serale di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Valentina si è infortunata. Questo potrebbe mettere a rischio il suo percorso al serale di Amici 2018. Alla conduttrice del programma spetta l'arduo compito di comunicarlo alla concorrente della squadra bianca che scoppia in lacrime. Maria De Filippi palra con Valentina in un collegamento ...

Amici 2018 - daytime 17 aprile. Valentina deve lasciare il programma? : Valentina - Amici 2018 Ad Amici 2018 c’è il rischio di un’emorragia di ballerini. Dopo le eliminazioni di Filippo Di Crosta, Daniele Rommelli e Sephora Ferrillo, anche Valentina Verdecchi sembra essere ad un passo dall’uscita di scena. La ragazza, infatti, a causa di un infortunio rimediato durante la seconda puntata del Serale, è a rischio e Maria De Filippi le comunica che a breve sarà presa una decisione nei suoi ...

Valentina Verdecchi abbandona Amici 2018 dopo l'infortunio? : Valentina Verdecchi potrebbe abbandonare Amici 2018 dopo l'infortunio: sta succedendo davvero, ma non è detta l'ultima parola e che la speranza sia l'ultima a morire lo sa bene proprio la ballerina. Già durante il pomeridiano è rimasta nella scuola per un lungo periodo senza potersi esibire, è vero e va ricordato, anzi ha anche sorpreso perché solitamente con un lungo stop i ballerini abbandonavano la scuola nelle edizioni passate; Valentina è ...

Amici 2018 : infortunio per Valentina - si ritira dal talent di Maria De Filippi? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul serale di Amici [Video], il talent condotto ogni sabato sera da #Maria De Filippi su Canale 5. Le ultime novita' svelano che ci sono una componente della squadra bianca rischia seriamente di dover abbandonare la possibilita' di vincere il talent di Mediaset in to ad un infortunio nel corso dell'ultima puntata. Valentina Verdecchi lascia Amici 17 ? Le novita' sul serale di Amici svelano che ci ...

Alessandra Celentano contro Heather Parisi/ Video Amici 2018 : “Perché ridicolizza la danza classica?” : Alessandra Celentano contro Heather Parisi: Video Amici 2018. “Perché ridicolizza la danza classica? Lancia un bruttissimo messaggio, lei stessa viene da lì”. Le ultime notizie sullo sfogo(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:29:00 GMT)

Difetti del regolamento di Amici 2018 - dal meccanismo delle tre (lunghe) fasi alla scarsa importanza della giuria esterna : Il regolamento di Amici 2018 è tra gli elementi della nuova edizione del talent show che lasciano perplessi critica e telespettatori. Rinnovato nel format e nel cast, Amici di Maria De Filippi è ripartito lo scorso sabato 7 aprile: il programma è tornato alle origini, in diretta e senza direttori artistici, suddiviso in tre fasi ove i concorrenti si sfidano tra prove di canto e di ballo. Il regolamento di Amici 2018 prevede tre fasi, ...

Michele Bravi nelle casette di Amici 2018 incontra i concorrenti del 'Seralone' - video - : ... 'Ho iniziato a lavorare con loro qualche mese fa, mettendo a disposizione quello che io fino ad oggi ho imparato e vissuto con la musica e facendomi raccontare il loro mondo e la loro creatività'. E,...

Michele Bravi nelle casette di Amici 2018 incontra i concorrenti del “Seralone” (video) : Michele Bravi nelle casette di Amici 2018, incontra la squadra blu e la squadra bianca in piena fase serale. Il tutor dell'edizione numero 17 di Amici di Maria De Filippi, si reca a far visita alle due squadre prima che affrontino le nuove sfide in vista per il "seralone". "C'è da dire che questa squadra blu è molto sobria", commenta Michele Bravi. La squadra bianca, invece, è più "introspettiva". "I sorrisi vanno conquistati", dichiara Zic ...

Lite Heather Parisi e Alessandra Celentano/ Maria De Filippi supera Ballando grazie a questo? (Amici 2018) : Heather Parisi e Alessandra Celentano, nuova Lite al serale di Amici 17. "Hai i paraocchi, pensi solo alla danza classica", la maestra sbotta "Sei ridicola quando fai così"(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:01:00 GMT)