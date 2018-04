Ambiente | stress da calore | morto un terzo della Grande Barriera Corallina australiana

meteoweb.eu

: Profumatori d'ambiente e arredo olfattivo. Le fragranze ideali per il salotto, soggiorno o zona relax dovrebbero es… - VILLABUTI : Profumatori d'ambiente e arredo olfattivo. Le fragranze ideali per il salotto, soggiorno o zona relax dovrebbero es… - FastFerroVieER : RT @bacsindacalegtt: Lo stress forzato può anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro ostile, per i… - bacsindacalegtt : Lo stress forzato può anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro ostile, pe… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Secondo una ricerca internazionale pubblicata su Nature, condotta da Terry Hughes, direttore dell’ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, i corallihanno una tolleranza allodapiù bassa rispetto a quanto ritenuto finora e ciò contribuisce a cambiamenti permanenti nel mix di specie in alcune aree incontaminate. Lo studio ha indagato sulla connessione fra il livello di esposizione al, il susseguente sbiancamento e in molti casi la morte, dei coralli, ed è stato studiato l’effetto dell’ondata di caldo marino del 2016 che ha causato la morte di circa undei coralli nell’area. E’ emerso uno stretto legame fra la moria dei coralli e le aree in cui l’esposizione al caldo è stata più rilevante, ed anche un “cambiamento radicale nel mix di specie coralline in centinaia di ...