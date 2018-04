Ambiente | al via ‘Mosaico verde’ contro cambiamenti climatici 

Pubblica Amministrazione : al via progetto ENEA per uso efficiente fondi su energia e Ambiente : ... smart city e illuminazione intelligente; impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; efficienza energetica e fonti rinnovabili per le PMI ; economia circolare e simbiosi industriale; ...

ENEA - PA : al via progetto per l’uso efficiente dei fondi su energia e Ambiente : L’ENEA ha attivato un apposito servizio a supporto delle amministrazioni regionali e locali interessate all’utilizzo ottimale delle risorse europee e nazionali nei settori dell’energia e dell’ambiente. L’iniziativa prevede un vero e proprio canale diretto con la PA attraverso strumenti operativi a cominciare da un help desk, attivo dal lunedì al venerdì (9.00 – 13.00), che le amministrazioni interessate possono già contattare, sia al ...

'La tutela dell'Ambiente' - il sindaco Castellino incontra il deputato La Via : Elezione degli organi del Libero consorzio, c'è il disegno di legge 3 Cua a rischio chiusura, Consiglio comunale aperto con Fabrizio Micari 4 'La tutela dell'ambiente', il sindaco Castellino incontra ...

Weekend tra cultura e Ambiente : al via le Giornate del Fai e Earth Hour : Come ogni anno, saranno spenti simbolicamente anche i monumenti icona delle più importanti città del mondo. A Roma sarà Paolo Nespoli, astronauta ESA, protagonista della missione VITA dell'ASI , ...

Al via le comunità Laudato si' per l'Ambiente e la giustizia sociale : Le comunità Laudato si' sono lo strumento pratico che da oggi intendiamo proporre a chi vorrà essere della partita.» Autore Marco Carra Categoria Cronaca

EMA - Commissione Ambiente Europarlamento dà via libera per sede ad Amsterdam : Via libera dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo a una risoluzione di compromesso sul previsto trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'EMA , l'Agenzia europea del Farmaco, ...

Ambiente : a Milano al via la prima settimana delle energie sostenibili : Si è aperta la settimana delle energie Sostenibili, che per la prima volta si svolge a Milano fino al 22 marzo in diverse località della città grazie all’organizzazione di MCE (Mostra Convegno Expoconfort, manifestazione fieristica dedicata alle tecnologie per il comfort abitativo) e al supporto tecnico di Amat (Azienda per la mobilità e l’energia). “Milano ha un cronoprogramma molto chiaro per condurre la città al contenimento delle emissioni ...

Ambiente - WWF : “Alla scoperta del mondo Artico - viaggio in Norvegia” : Alla scoperta del mondo Artico, da Capo Nord alle isole Svalbard, uno dei luoghi in Europa dove è più facile accedere alla banchisa e poter osservare gli animali minacciati dal global warming. Un’occasione unica per conoscere da vicino le attività del progetto Artico che il WWF porta avanti da anni in questa zona pArticolarmente sensibile agli effetti dei cambiamenti climatici. L’opportunità di trascorrere 11 giorni in Norvegia è ora realtà ...

Torino - Mazzarri : "Voglio vedere una reazione. Riconquistiamo l'Ambiente e arriviamo più in alto possibile" : 'Domani voglio vedere una squadra combattiva e orgogliosa, il Toro deve ripartire dopo la brutta prova di Verona'. È un Walter Mazzarri molto carico quello che si presenta nella sala conferenze dell'...

Ambiente. Avviato iter per due nuovi impianti di compostaggio : 'I due nuovi siti', spiegano in AMA, 'si inseriscono in un disegno strategico di potenziamento del recupero e del riutilizzo degli scarti alimentari e organici a Roma, in una logica di economia ...