Amazon prime da record | 100 milioni di utenti

Amazon prime : sono 100 milioni gli abbonati nel mondo : Si è tante volte parlato di Amazon Prime, il servizio in abbonamento offerto dal gigante statunitense delle vendite online che, per una quota annuale, offre l’accesso a molteplici benefici, dalle spedizioni gratuite su milioni di prodotti a offerte speciali. Nelle scorse settimane ha fatto discutere l’annuncio dell’azienda che ha confermato un aumento del prezzo annuale in Italia che passa da €19,99 a €36 l’anno, ...

Bezos : Amazon ha 100 milioni di utenti iscritti al Prime : Ha inoltre dichiarato che negli ultimi sei mesi è stata raddoppiata la base d'utenza del servizio di streaming musicale: in contrapposizione, Spotify e Apple Music - che sono i concorrenti diretti - ...

Lorena Bobbit - tagliò il pene al marito 25 anni fa : ecco com'è oggi - protagonista di una serie su Amazon prime Video : Era il 1993 e il gesto della ecuadoregna fece il giro del mondo. Ora, 25 anni dopo l'evirazione, la Bobbit torna strettamente d'attualità: il regista Jordan Peele , con la sua casa di produzione ...

Amazon alza il velo su numero abbonati Prime : oltre 100 milioni : Sono oltre 100 milioni il numero degli abbonati di Amazon Prime , il servizio di consegna veloce più la piattaforma streaming . Per anni è stato uno dei grandi segreti della società di Jeff Bezos che ha cosí deciso di alzare il velo. 'A 13 anni dal lancio, abbiamo superato i 100 milioni di sottoscrittori paganti a ...

Amazon rivela i numeri : oltre 100 milioni gli abbonati al servizio Prime : E la societa' ha iniziato ad investire pesantemente in contenuti televisivi originali perché è l'offerta streaming, ha precisato Bezos, a fare da traino. Il sevizio Amazon Prime è presente in nove ...

Nuova offerta Eolo Super : internet senza fili - chiamate illimitate e Amazon prime gratis : L'offerta comprende un profilo ottimizzato per lo streaming video in modo da poter accedere alle tante piattaforme on demand in modo ottimale. Chi risiede nelle province di Varese, Verona, Treviso o ...

Amazon prime porta in Italia - prima che in USA - l'intero serial The Terror : I clienti Italiani da oggi potranno così gustarsi gli ultimi episodi, in lingua originale o con doppiaggio in Italiano, accedendo alla piattaforma streaming. The Terror e ispirata al romanzo best-...

Accordo tra Amazon prime Video e Rai : in arrivo una valanga di film e serie tv : ... Human Flow, Parliamo delle mie donne, Miss Sloane, Dove non ho mai abitato, Nico 1988, Brutti e cattivi, Una questione privata, Addio fottuti musi verdi, Amori che non sanno stare al mondo e I Figli ...

