Alta pressione di blocco sull’Europa con assaggio d’Estate

Alta pressione in arrivo sulla Penisola - porterà sole e caldo : Roma - Alta pressione IN ESPANSIONE DA NORD - Dopo un avvio di stagione spesso instabile da metà settimana la primavera ci regalerà finalmente il suo lato migliore, con giornate più sole ggiate e temperature decisamente gradevoli. Merito di un robusto campo di alte pressioni che si rinforzerà sulla Mitteleuropea, inglobando con la propaggine più meridionale anche la nostra Penisola a iniziare dalle regioni settentrionali, ...

Verso la tarda Primavera : l’ Alta pressione fa sul serio : Sguardo alla situazione Salve a tutti infiltrazioni di aria fresca in quota sul Mediterraneo centrale determinano condizioni di moderata instabilità sull’Italia centro-meridionale. Da mercoledì pressione in aumento e tempo stabile su tutta l’Europa centrale e gran parte dell’Italia con temperature ben oltre alla media del periodo. Evoluzione della settimana Mercoledì e Giovedì avremo la possibilità di […]

Ballando con le stelle - malore dietro le quinte per Giovanni Ciacci : ha la pressione Alta : Ci sono stati momenti di paura per la salute di Giovanni Ciacci durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle . L'esibizione del visagista con il ballerino Raimondo Todaro aveva ricevuto un'altra ...

Meteo weekend. Torna l’ Alta pressione - sole prima del maltempo : domenica pioverà : L'anticiclone spinge verso il Belpaese, garantendo una fase Meteo più stabile. Un intervallo in pieno stampo prima verile ( sole e 24° a Sud) tuttavia breve: un peggioramento è atteso dal tardo pomeriggio di domenica in Sardegna e nell’estremo Nordovest.Continua a leggere

Dieta contro la pressione Alta : La Dieta contro l'ipertensione mantiene la pressione bassa e può far dimagrire di qualche chilo. Va seguita dopo aver consultato il proprio medico.

Tasse : in Italia la pressione fiscale è la più Alta al mondo : L'Ufficio studi di Confcommercio annuncia un primato che non risolleverà l'umore degli Italiani: il nostro Paese è al primo posto per livell... Continua a leggere su radio 105