Allerta meteo Sicilia | codice giallo fino a domani

Allerta meteo Lazio : temporali da pomeriggio per le successive 6-9 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, a seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC in data odierna con indicazione di: ‘Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale’, ha valutato dalle prime ore del pomeriggio di oggi, mercoledì 18 aprile 2018, e per le successive 6-9 ore, una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone di Allerta D (Roma), F (Bacini costieri ...