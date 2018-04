Alle 14 giochiamo in diretta a God of War in una live imperdibile

Alle 17 vi attendiamo anche oggi con la nostra rubrica Praise the Shame : giochiamo insieme a Dark Souls 3 : Questa domenica ritorna il consueto appuntamento con la nostra nuova rubrica denominata Praise the Shame, dedicata a Dark Souls 3.A partire dAlle 17:00 saremo in diretta per riscoprire in vostra compagnia il terzo capitolo di una saga che ha scosso un'industria intera, rinnovando un genere, quello dei GDR d'azione, con elementi capaci di influenzare un intero settore grazie allo stile e gameplay peculiari.Vale la pena ricordare inoltre che il ...

Inter - SpAlletti : 'Tutto è in mano nostra. Su la faccia e giochiamo' : 'Col Torino avremmo meritato un risultato diverso. Ora siamo tutti consapevoli come le opportunità siano sempre di meno e vadano tutte sfruttate. Domani contro l'Atalanta dobbiamo fare risultato e, ...

Alle 21 giochiamo in diretta a Owlboy : torna la rubrica Nerding After Dinner : Per festeggiare il recentissimo debutto su PS4 e Xbox One abbiamo deciso di dedicare un nuovo appuntamento della rubrica Nerding After Dinner a una delle migliori perle indie degli ultimi anni: Owlboy.Per chi non avesse mai sentito parlare di questo titolo (leggete la nostra recensione della versione PC) si tratta di un metroidvania in pixel art dallo stile davvero molto ispirato. Un'avventura in un mondo fantastico in compagnia del piccolo ...

Alle 21 : 30 in diretta con Nerding After Dinner : giochiamo a Far Cry 5 : Anche per questa sera tornano le imperdibili dirette di Eurogamer.it, in particolare con la rubrica Nerding After Dinner.Questa sera il gioco protagonista sarà Far Cry 5 di Ubisoft, il nuovo episodio della famosa serie uscito pochissimi giorni fa su PC e console e del quale già vi abbiamo fornito la nostra puntuale recensione.Questa sera, a partire dAlle ore 21:30, seguite la nostra diretta in compagnia di Andrea Forlani e Gabriele Carollo su ...

Inter - SpAlletti : 'Ci giochiamo la qualificazione in Champions. In Nazionale ci vorrebbe Ancelotti' : 'Timori nerazzurri? Nessuno. Gli aspetti che mi danno fiducia è che ho visto cose importanti ritrovate e ho visto anche cose nuove; e ce l'andiamo a giocare la qualificazione alla prossima Champions ...

SpAlletti : “ci giochiamo qualificazione in Champions League” : “Timori nerazzurri? Nessuno. Gli aspetti che mi danno fiducia è che ho visto cose importanti ritrovate e ho visto anche cose nuove; e ce l’andiamo a giocare la qualificazione alla prossima Champions League contro degli avversari forti che stanno passando anche loro un periodo interessante, positivo. E’ difficile però arrivare nelle prime quattro posizioni”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spaletti parlando ...

Inter - SpAlletti : 'Ci giochiamo la qualificazione in Champions' : 'Timori nerazzurri? Nessuno. Gli aspetti che mi danno fiducia è che ho visto cose importanti ritrovate e ho visto anche cose nuove; e ce l'andiamo a giocare la qualificazione alla prossima Champions ...

Alle 21 in diretta con Nerding After Dinner : giochiamo a Sea of Thieves : Si rinnova anche per questa sera l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e, in particolare, con la rubrica Nerding After Dinner.Questa sera il gioco protagonista sarà Sea of Thieves, un titolo particolarmente atteso da tanti giocatori, come testimoniano i recenti dati, i quali ci hanno rivelato che in appena 48 ore dal lancio il gioco ha registrato un milione di giocatori unici. Certamente un lancio piuttosto positivo per Rare, ...

Appuntamento Alle 17 anche oggi con la nostra rubrica Praise the Shame : giochiamo insieme a Dark Souls 3 : anche oggi vi attendiamo al consueto Appuntamento domenicale con la nostra nuova rubrica denominata Praise the Shame dedicata a Dark Souls 3.A partire dalle 17:00 saremo in live per riscoprire assieme a voi il terzo capitolo della fortunata saga di Dark Souls, GDR d'azione che ha influenzato l'intero settore con il suo stile e peculiare gameplay.Per i più distratti ricordiamo inoltre che il primo capitolo della saga, tanto amato dai giocatori, ...

F1 McLaren - Alonso : «A 4 decimi dAlle migliori ce la giochiamo» : ROMA - 'Ho molta fiducia in me stesso e so che ho solo bisogno di una macchina che sia a due, tre o quattro decimi dalla migliore, a quel punto me la potrò giocare' . Lo ha dichiarato Fernando Alonso ...

Alle 21 appuntamento con Nerding After Dinner : giochiamo ad Attack on Titan 2 : Dopo una prima incursione nel mondo videogiochi è il momento di tornare a esplorare il mondo di Attack on Titan con Attack on Titan 2, trasposizione videoludica basata sui celebri manga e anime.A pochi giorni dall'uscita fissata per il 20 marzo vi mostriamo in diretta il progetto Koei Tecmo all'interno della nostra consueta rubrica Nerding After Dinner. Attack on Titan 2 saprà fare il salto di qualità tanto atteso dai fan dopo un primo gioco di ...

Moda : giochiamo a spAlle scoperte : Moda: giochiamo a spalle scoperte Eleganti o sportive, le maglie che lasciano intravedere le spalle sono un grande classico da abbinare con facilità a qualunque outfit Continua a leggere L'articolo Moda: giochiamo a spalle scoperte proviene da NewsGo.

Alle 17 vi attendiamo con la nostra rubrica Praise the Shame : giochiamo insieme a Dark Souls 3 : Ritorna il consueto appuntamento domenicale con la nostra nuova rubrica denominata Praise the Shame dedicata a Dark Souls 3. L'appuntamento è Alle 17:00 per riscoprire insieme il terzo capitolo di una saga che ha fatto riscoprire all'intera industria videoludica il gusto del gioco "difficile", perché su Dark Souls anche la più piccola distrazione può risultare fatale.Con l'arrivo del remaster di Dark Souls 1, gioco che diede inizio a tutto ...

Alle 15 : 30 giochiamo a Warhammer Vermintide 2 nella rubrica Road to Review : Si rinnova anche quest'oggi l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e in particolare con la rubrica "Road to Review".Il protagonista della diretta sarà, questa volta, Warhammer Vermintide 2. Per chi non lo sapesse, si tratta di un feroce gioco in prima persona con massacri corpo a corpo cruenti e dall'ambientazione apocalittica devastata dalla guerra di Warhammer Fantasy Battle.A partire dAlle 15:30 potrete seguire la diretta in compagnia ...