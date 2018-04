Alla Go Milan del 22 Aprile ci sarà anche Aurora Ramazzotti

Fuorisalone 2018 - Milano invasa dai design victim. Dall’architettura celeste di Fornasetti Alla casa futuristica di Louis Vuitton : La Statale si illumina d’immenso. E’ il fulcro del Fuori Salone, format di successo inventato negli anni ’90 da Gilda Boiardi, direttrice storica di Interni, il magazine di design che fa tendenza. E’ lei che nel cortile d’onore della Università fa gli onori di casa agli archistar: il filo conduttore di quest’anno è House in motion. E così lo studio d’architettura turco Tabanlioglu presenta un cubo fatto di bacchette metalliche, ...

PAllanuoto femminile - A1 2018 : L’Ekipe Orizzonte Catania domina l’anticipo della 16ma giornata con Milano : Anticipo per la 16ma giornata del campionato di Pallanuoto femminile: è andato in scena a Catania lo scontro tra la capolista Orizzonte e una delle inseguitrici, la Kally Milano. Non c’è stata veramente storia nella sfida odierna: le siciliano hanno fatto prevalere la loro classe andandosi a prendere la vittoria per 16-6 (erano addirittura in vantaggio per 6-0 dopo il primo tempo). L’EKIPE Orizzonte-KALLY NC Milano 16-6 L’EKIPE ...

“Ma è uno scheletro!”. Choc Alla stazione di Milano. A fare la scoperta una clochard - è giallo sull’identità della vittima. Ma c’è una pista : Lo scheletro di un essere umano è stato trovato a Milano all’interno di un ex deposito ferroviario, fra viale Lunigiana e via Sammartini. A fare la scoperta, intorno alle 7 di mattina è stata una clochard che ha immediatamente dato l’allarme. Le ossa, stando alle notizie offerte, erano in un vano nel quale passano vecchi tubi per il riscaldamento della stazione Centrale. Le indagini sul caso sono affidate alla squadra Mobile ...

Jovanotti : il Lorenzo Live 2018 si concluderà Alla grande a luglio con due concerti a Milano : Jovanotti ha annunciato due nuovi concerti a Milano che chiuderanno nel migliore dei modi il suo tour 2018. Segnati in agenda queste due date e non prendere impegni: il 3 e 4 luglio al Mediolanum Forum si terrà la grande festa finale di Lorenzo Live 2018. [arc id=”38bf7724-0a96-11e8-9a25-a4badb20dab5″] Si tratta di un grande ritorno del palazzetto milanese, dopo il record raggiunto lo scorso febbraio con ben 12 concerti ...

Milano - chiesta libertà condizionata per VAllanzasca. L’equipe del carcere : “È profondamente cambiato” : Un “cambiamento profondo, intellettuale ed emotivo” che pone le basi perché il soggetto “possa essere ammesso alla liberazione condizionale” e concludere la pena fuori dal carcere. Il soggetto è Renato Vallanzasca, protagonista della mala milanese e condannato a 4 ergastoli e 296 anni di carcere. Secondo una nota delL’equipe di osservazione e trattamento del carcere milanese di Bollate, dove il ‘Bel Renè‘ è ...

Milan - Gattuso : "Col Torino come col Napoli. Calhanoglu? Lo vedo Alla Pirlo" : La buona prestazione col Napoli è il passato. Ora Gattuso chiede al Milan di giocare così anche contro il Torino e segnare anche qualcosa in più. "Facciamo pochi gol? Non sono preoccupato. Sono ...

