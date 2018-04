Alla Design Week | K-Way interpretato da Simone Guidarelli

Design : minimal e leggerissima - Alla libreria Claro l'Intesa Sanpaolo award : Si chiama Claro ed è una libreria composta di assi in compensato di betulla assemblate a incastro. A idearla un giovane Designer messicano, che si è aggiudicato il premio Intesa Sanpaolo award al ...

Bike sharing : come muoversi Alla Design Week con ofo. Il designer Giulio Iacchetti seleziona i luoghi e gli appuntamenti imperdibili : About ofo ofo è la prima e più grande piattaforma al mondo di Bike sharing senza stazioni fisse. Fondata nel 2014 da Dai Wei, suo attuale CEO, ha già fornito oltre 10 milioni di biciclette, condivise ...

U-Joints - l’elogio Alla giuntura di PlusDesign Gallery e Juventus : Sport e design si incontrano a Milano. Succede questa settimana nell’ambito della mostra collettiva U-Joints, organizzata da PlusDesign Gallery in collaborazione con Juventus negli spazi di via Archimede 26: un’esposizione che – come ribadito dal titolo – intende esplorare il concetto di “giuntura”, andando a sottolineare l’importanza di questa componente tanto nella progettazione quanto in una squadra ...

Alcantara Alla Design Week con Interior INITIAL : Come è facilmente intuibile dal nome – Interior INITIAL – sono le lettere le protagoniste della nuova Capsule Collection che Alcantara, brand fondato nel 1972, presenta in occasione della Design Week 2018. Interior INITIAL rappresenta un progetto di arredo inedito realizzato dal Designer Andrea Incontri proprio per Alcantara, star indiscussa del Made in Italy più contemporaneo, e acclamata per l’inimitabile tocco luxury con cui firma auto, yacht ...

Beoplay P6 - il nuovo speaker Bang & Olufsen raccontato dAlla designer Cecile Manz : Beoplay P6 è l’ultimo speaker wireless di Bang & Olufsen, realizzato in alluminio anodizzato e impreziosito da un comodo strap di pelle. Si avvale della tecnologia proprietaria True360 che rende ricco e profondo l’audio ed è dotato del tasto OneTouch per una interazione smart con la cassa durante la riproduzione musicale, attivare Siri o Assistente Google sul tuo telefono, accettare chiamate e scorrere tra gli svariati preset della app ...

Via Alla Design week. "La casa del futuro? Un'oasi in movimento" : "House in motion", ovvero casa in movimento, è lo slogan che dà il titolo alla nuova mostra che nei cortili dell'Università Statale apre il Fuorisalone e che dà la misura di un concetto abitativo sempre meno stanziale e sempre più votato al "nomadismo". Gilda Boiardi, direttrice della rivista Interni che festeggia il ventennale del network da cui ha avuto origine la Design week cittadina, ammira soddisfatta le installazioni "site specific" ...

Fuorisalone - Sky Italia Alla Milano Design Week : instAllazione 'Casa Sky Q' e poi un tram in città : Numerosi gli appuntamenti con volti noti del mondo Sky che visiteranno l'esposizione di BASE: giovedì 19 aprile alle 12 il re della pasticceria Italiana ed internazionale, Iginio Massari , in onda ...

Sky Alla Milano Design Week per la #SkyQExperience con Casa Sky Q e Tram Sky Q : Sky Italia sarà presente all’edizione 2018 della Milano Design Week (17-22 aprile 2018) con numerosi appuntamenti, due location d’eccezione e un Tram Sky in giro per la città utilizzabile gratuitamente da tutti. Sarà una vera e propria #SkyQExperience quella che Sky propone a BASE Milano (via Bergognone, 34): lì sarà visitabile la “Casa Sky Q”, uno spaz...

Cosa ci fa uno yacht davanti Alla Triennale di Milano? L’instAllazione di design in attesa del Fuorisalone : Nell’ambito della Milano design Week, uno yacht come installazione di design. Lo ha portato Azimut/Benetti che ha scelto il contesto della Triennale per portare e installare a Milano uno yacht Azimut S7 di 21 metri, collocato nello spazio antistante il Palazzo dell’Arte. L’imponente installazione – La Dolce Vita 3.0, yachting in Milan – nasce con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai temi del design ...

L’Inter protagonista Alla Milano Design Week : ecco il concept “Innovative Passion” : Il club nerazzurro, grazie al supporto di Suning, sarà presente all'evento che porta in città migliaia di persone L'articolo L’Inter protagonista alla Milano Design Week: ecco il concept “Innovative Passion” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

12 esposizioni da non perdere Alla Design Week di Milano : Negozi, boutique e showroom vestiti a festa, orde di visitatori anche nel più microscopico dei vicoli, stanze degli hotel dai prezzi inavvicinabili e un’eco di “esperienziale, avanguardistico, sensoriale” che si diffonde a spron battuto nell’aria. L’atmosfera a Milano inizia a scaldarsi in attesa della nuova edizione della Design Week, che anche quest’anno – in concomitanza con il Salone del Mobile alla Fiera di Rho ...

Design : Comune Milano adotta le instAllazioni del Fuorisalone : Milano, 14 apr. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha pubblicato sul proprio portale l’avviso pubblico per l’istituzione del primo registro degli 'Spazi diffusi del Design' e dell’elenco degli operatori privati disposti a donare oggetti e arredi di Design destinati ad essere collocati in maniera perm

Come sarà il Material Design 2? Un primo sguardo dAlla beta di App Google : Sappiamo già da un po' che Google sta lavorando a una revisione del Material Design, chiamata momentaneamente Material Design 2, e oggi possiamo dargli un primo sguardo, molto da vicino. L'articolo Come sarà il Material Design 2? Un primo sguardo dalla beta di App Google proviene da TuttoAndroid.