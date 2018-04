Alessia Mancini si sfoga contro Elena Morali e Cecilia Capriotti

lanostratv

(Di giovedì 19 aprile 2018)attaccate daNel bene o nel maleè stata una delle protagoniste in assoluto della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi. È riuscita a tenere unito un gruppo e a dividerlo, a essere la Mejor e la Pejor, a vincere e a perdere. Alcuni l’hanno definita una maestrina, altri invece come una persona insopportabile. Lunedì scorso il reality ha chiuso i battenti e l’ex Letterina di Passaparola sta tornando piano piano alla vita di tutti i giorni, dopo aver trascorso tre mesi in Honduras. Intervistata da Fanpage,non si è risparmiata nel replicare aed. È noto che l’attrice romana qualche settimana fa a Pomeriggio Cinque si era chiesta come avesse fattoa non sentire la mancanza dei figli. La showgirl ha replicato dicendo: “Il mio ultimo figlio ha 3 anni e ...