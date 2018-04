Alcuni Samsung Galaxy S8 hanno un problema alla batteria dopo l’aggiornamento ad Android

Alcuni utenti riportano un fastidioso problema al display di Samsung Galaxy S9 : Il display di Alcuni Samsung Galaxy S9 sembra essere affetto da problemi di black crush, ovvero una cattiva gestione delle sfumature scure che comporta immagini sgranate. L'articolo Alcuni utenti riportano un fastidioso problema al display di Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung svela Alcuni dettagli sugli speaker stereo di Galaxy S9 e S9 Plus : Samsung ci spiega alcuni dettagli riguardanti il doppio speaker presente sui nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: ecco qualche dietro le quinte sull'introduzione dello speaker stereo realizzato in collaborazione con AKG e Dolby Atmos. L'articolo Samsung svela alcuni dettagli sugli speaker stereo di Galaxy S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in Alcuni mercati hanno una fotocamera posteriore con sensori di Sony : Pare che Samsung non abbia utilizzato il medesimo sensore per le fotocamere posteriori dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Ecco tutti i dettagli L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in alcuni mercati hanno una fotocamera posteriore con sensori di Sony proviene da TuttoAndroid.

Scopriamo Alcuni nuovi dettagli su Samsung Galaxy A6 e A6+ : Continuano ad emergere in Rete nuovi dettagli relativi a Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, i nuovi medio gamma che dovrebbero arrivare anche nel nostro Paese. L'articolo Scopriamo alcuni nuovi dettagli su Samsung Galaxy A6 e A6+ proviene da TuttoAndroid.

Problemi di audio basso per Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : Alcuni rimedi : Ci sono anche top di gamma come i vari Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8 tra quelli che di tanto in tanto fanno emergere alcune problematiche di natura software o hardware. Al secondo caso appartiene la questione che intendo affrontare con voi oggi, visto che più di un utente di recente ha lamentato Problemi di audio basso durante le chiamate, sia sul fronte dello speaker, sia con il microfono alla luce dei riscontri ottenuti dai propri contatti ...

Problemi di segnale e qualità telefonica per Alcuni Samsung Galaxy S9 : alcuni possessori di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus segnalano frequenti perdite di segnale e, più in generale, una scarsa qualità delle chiamate. Fortunatamente i Problemi sono legati a poche unità. L'articolo Problemi di segnale e qualità telefonica per alcuni Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Alcuni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus hanno ampie zone morte nel touchscreen : Diversi possessori di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus segnalano problemi al touchscreen, con ampie zone morte dove lo schermo non risponde assolutamente al tocco. L'articolo Alcuni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus hanno ampie zone morte nel touchscreen proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 il primo Benchmark : Alcuni piccoli dettagli : Un primo Benchmark su un prototipo di Samsung Galaxy Note 9 svela già un paio di dettagli sul prossimo smartphone top di gamma dell’azienda coreana.E’ vero lo ammettiamo, si tratta di una notizia abbastanza acerba ma potrebbe fare piacere ai più curiosi, quindi abbiamo deciso di pubblicarla.Samsung Galaxy Note 9 individuato in un Benchmark: cosa abbiamo scopertoOggi tramite il Benchmark dedicato ai browser mobili, HTML5 browser test, ...