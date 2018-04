Alcol : Università Padova - uso in diminuzione tra adolescenti Europa e Nord America (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Oltre alle tradizionali caratteristiche individuali e familiari, come la ricerca di sensazioni e l’impulsività o l’uso di sostanze nei familiari – spiega il prof Vieno - sembrano esserci alcuni elementi contestuali molto rilevanti ad aumentare la probabilità che i preado

Alcol : Università Padova - uso in diminuzione tra adolescenti Europa e Nord America : Padova, 19 apr. (AdnKronos) - Sono sempre meno gli adolescenti che fanno uso di Alcol in Europa e in Nord-America e questo dipende a livello nazionale dagli investimenti che si fanno in particolare per i benefit per le famiglie. Questo quanto emerge da una recente ricerca dell’Università di Padova p

Alcol : Università Padova - uso in diminuzione tra adolescenti Europa e Nord America (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Oltre alle tradizionali caratteristiche individuali e familiari, come la ricerca di sensazioni e l’impulsività o l’uso di sostanze nei familiari ‘ spiega il prof Vieno – sembrano esserci alcuni elementi contestuali molto rilevanti ad aumentare la probabilità che i preadolescenti si astengano dall’uso di Alcol. In particolare, sembra che le spese fatte negli ultimi 15 ...

Alcol : Università Padova - uso in diminuzione tra adolescenti Europa e Nord America (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Lo studio ha permesso di evidenziare inoltre che questo trend risulti molto più pronunciato nelle nazioni dove si spende maggiormente in salute pubblica ed in particolare in benefit per le famiglie, ovvero trasferimenti che uno stato fa per i contributi alle scuole dell’infanzia, per la gravidanza, per nascite e adozioni etc. In definitiva, la ricerca sembra confermare come l’investimento nei ...