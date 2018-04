Al Vinitaly 2018 giornalisti e pubblico preferiscono la Sicilia | il neo assessore ai Beni

Vinitaly chiude con record export vino nel 2018 : Teleborsa, - chiude in bellezza Vinitaly, con la notizia del record per le esportazioni di vino italiano nel 2018 , +13%, . E' quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei nuovi dati Istat ...

Vinitaly : Coldiretti - chiude con record export in 2018 +13% - 2 - : Attilio Scienza e del direttore Generale di Ismea Raffaele Borriello. Del tavolo sulle politiche vitivinicole conclude la Coldiretti faranno parte le aziende Bellavista, Donnafugata, Mastroberardino, ...

Vinitaly : Coldiretti - chiude con record export in 2018 +13% : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – E’ record per le esportazioni di vino italiano nel 2018, con un aumento del 13% in valore a gennaio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei nuovi dati Istat sul commercio estero a gennaio, divulgati proprio in occasione della giornata conclusiva del Vinitaly, dai quali emerge che a trainare la crescita è ancora una volta il ...

Vinitaly - Coldiretti : record per le esportazioni di vino italiano nel 2018 : E’ record per le esportazioni di vino italiano nel 2018, con un aumento del 13% in valore a gennaio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei nuovi dati Istat sul commercio estero a gennaio, divulgati proprio in occasione della giornata conclusiva del Vinitaly, dai quali emerge che a trainare la crescita è ancora una volta il boom degli spumanti, con un balzo in avanti del 26% ...

Vinitaly : sono 25 le medaglie conquistate da cantine sarde al "Grenaches du monde 2018" : La rassegna internazionale dedicata ai Cannonau prodotti in tutto il mondo si è tenuta dal 12 al 14 aprile a Gandesa, nella regione Terra alta " Catalunia, in Spagna, dove i viticoltori sardi hanno ...

Vinitaly 2018 : (oltre) 40 etichette da non perdere : Tutti a Verona per la 52 edizione di Vinitaly: centinaia di addetti a lavori e migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo non hanno voluto mancare l’appuntamento enologico più importante dell’anno. Nessuno, davvero: neppure i nostri principali leader politici, che per un giorno hanno spostato nei padiglioni della Fiera di Verona il loro scontro – o mancanza di incontro – sul futuro, nuovo governo italiano. Da ...

A Vinitaly 2018 Joe Bastianich loda e apprezza i vini calabresi : 'I vini rossi calabresi sono ormai noti in tutto il mondo e in particolare negli Stati Uniti, ma quello che negli ultimi tempi mi ha piacevolmente stupito sono i bianchi, molto puliti e freschi'. Così Joe Bastianich ha lodato i vini calabresi oggi in ...

La Regione Campania al Vinitaly 2018 - : Inaugurata ieri mattina la 52° edizione del Vinitaly, l'appuntamento più importante in ambito internazionale dedicato al mondo del vino. Alla cerimonia ufficiale ha partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha tenuto poi nello stand Campania una conferenza stampa. "La presenza della Regione ...

Vinitaly 2018 - le specialità vicentine alla fiera del vino : Nel mondo del vino abbiamo molto da comunicare, dobbiamo parlare di Wine Pride, dell'orgoglio del vino italiano, perché il vino deve essere il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Vinitaly è la ...

Vinitaly 2018 - al via la fiera dei record : 4.380 espositori : Inaugura la presidente del Senato Elisabetta Casellati. E il governatore Zaia rivela il progetto di candidare il Valpolicella all'Unesco IL PUNTO / A Vinitaly frecciate a distanza tra Di Maio e ...

Lazio al Vinitaly 2018 - al via con il cooking show di Sandro Serva : Ma abbiamo bisogno anche di dare fiducia e speranza a questi ragazzi sul fatto che questa filiera possa dare lavoro grazie a quella che io chiamo 'economia della Bellezza', perché turismo, cultura, ...