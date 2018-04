Al via il Festival BluEtrusco 2018 con un’anteprima d’eccezione | in mostra le tele del

Al via a Udine il Far East Film Festival 20 : Sono 10 i giovani giornalisti asiatici ed europei selezionati tra oltre 70 candidature da tutto il mondo per la quarta edizione del FEFF Campus , il progetto formativo coordinato da Mathew Scott , ...

Dal 22 aprile al via la prima edizione del Festival "In Fonte Veritas" : La rassegna, che proseguirà fino al 28 aprile, ha in programma un calendario ricco di eventi tra spettacoli ad ingresso gratuito, musica e workshop diretti da maestri internazionali. Compagnie ...

Francesca Michielin : un’estate in viaggio con eventi e festival musicali : Dopo aver conquistato i principali club di tutta Italia passando per sold out e raddoppi, Francesca Michielin sarà protagonista delle line up dei più importanti festival musicali. La leg estiva del tour, che partirà da Milano il 25 maggio, proseguirà con altri 12 live in tutta Italia, terminando il prossimo 2 settembre con uno speciale appuntamento all’Home festival di Treviso. Francesca sarà anche l’opening act d’eccezione al concerto di Alanis ...

Al via il Festival del Giornalismo - si discute della rivoluzione digitale : Un mondo in continuo cambiamento, un Giornalismo che affronta sempre nuove sfide dalla rivoluzione digitale alle guerre non 'accessibili', ai movimenti di protesta e alle democrazie in crisi, all'attacco ...

Perugia - al via il Festival internazionale del Giornalismo 2018 : Perugia, al via il Festival internazionale del Giornalismo 2018 Con oltre 700 speaker, provenienti da 44 Paesi diversi, il capoluogo umbro dall'11 al 15 aprile torna ad ospitare workshop, interviste, spettacoli, musica e documentari su temi di attualità e non solo, sui quali è necessario "confrontarsi e ...

Roma. Al via il festival delle scienze : Al via il festival delle scienze di Roma dal 16 al 22 aprile – “Le cause delle cose”, questo è il tema della XIII edizione del National Geographic festival delle scienze che si svolgerà a Roma all’Auditorium Parco della Musica dal 16 al 22 aprile 2018 e che, con oltre 340 eventi, di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per bambini e ...

L'informazione e la sfida del populismo - via al Festival di giornalismo di Perugia : Cinque giorni di incontri gratuiti e aperti a tutti, con dirette streaming e video on demand, tra dialoghi, confronti, workshop, interviste, spettacoli e documentari che vedranno la partecipazione di ...

Torna a Perugia, dall'11 al 15 aprile, il Festival internazionale del giornalismo, alla sua dodicesima edizione. Cinque giorni di incontri gratuiti e aperti a tutti, con dirette streaming e video on demand, tra dialoghi, confronti, workshop, interviste, spettacoli e documentari che vedranno la partecipazione di 600 speaker da 50 Paesi. A sponsorizzare l'evento saranno Google e Facebook, Eni e Amazon

National Geographic Festival delle Scienze - al via un'edizione 'extralarge' : ... terra e ambiente, pensiero e creatività, , che comprende la presenza di un premio Nobel per la pace, la yemenita Tawakkol Karman, che giovedì 19 interverrà sul tema dei diritti civili; spettacoli ...

Treviso : al via il festival del Graphic Design - oltre 40 gli eventi (3) : (AdnKronos) - A colorare queste tre giornate di full immersion, workshop e talk che vedono protagonisti professori, luminari, youtubers, artisti, deejay, speaker, motion-Designer, architetti, fotografi, blogger e direttori artistici di cui molti di livello internazionale. oltre a Marini, da segnalar

Treviso : al via il festival del Graphic Design - oltre 40 gli eventi : Treviso, 10 apr. (AdnKronos) – Al via ‘GRAnDE”, il festival dedicato al Graphic Design: in tre giorni più di 40 eventi con i professionisti internazionali della Comunicazione. La città di Castelfranco Veneto (Treviso) il 13, 14 e 15 prossimi si trasforma da cittadella murata nella capitale del Graphic Design. Un weekend fitto di eventi, diffusi sul territorio, all’insegna del tema della prima edizione: la sostenibilità ...

