Al Bano ai Knock Out di The Voice 2018 premia l’estro di Tekemaya con Un anno d’amore di

Team Al Bano / Primo Knock Out : Francesco Bovino alias Tekemaya è il primo semifinalista (The Voice of Italy) : Al Bano Carrisi, giudice di The Voice of Italy 2018, ha scelto i 12 cantanti con i quali approderà alla fase del Knock Out, in programma da questa sera su Rai 2.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:42:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 - team e eliminati/ Knock Out - diretta : team Al Bano - Aurelio - Cinzia o Tekemaya? : The Voice of Italy 2018, diretta primo Knock Out: sfide interne per i team. Sfida senza esclusione di colpi per Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:09:00 GMT)

Al via i Knock Out di The Voice 2018 - con le sfide sul ring per i Team Al Bano - J-Ax - Renga e Cristina Scabbia : The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo e in onda in 62 Paesi, è prodotto in Italia da Talpa Italia, scritto da Cristiano Rinaldi, Riccardo Sfondrini, Sabrina ...