Aggiornamento Galaxy S8 S8 Plus | arriva la patch di Aprile

Si chiude il ciclo di Aggiornamento del Samsung Galaxy S6 Edge TIM? Ultimo XXU6ERC9 : Sembra non passare il tempo per il Samsung Galaxy S6 Edge TIM: anche se in discreto ritardo, il device riceve l'aggiornamento con la patch di marzo, concretizzatosi nella serie firmware G925FXXU6ERC9, caratterizzato da una date build risalente al giorno 12 del mese scorso. Un passaggio tutt'altro che scontato per un dispositivo ormai vecchio quasi tre anni, e che non crediamo riceverà più alcuna major-release. Non si può comunque sottovalutare ...

Bug chiamate persistenti sui Samsung Galaxy S9 : l’Aggiornamento di aprile non risolve : I nuovi Samsung Galaxy S9 hanno ricevuto l'aggiornamento con la patch di aprile, che si è concretizzato nella serie firmware XXS1ARD1, al momento diffusa solo nel mercato tedesco, a bordo dei modelli no brand, come ormai di consueto accade. Il pacchetto ha un peso generale di 60MB, cosa che ci induce a pensare si limiti a fare da tramite per l'approdo nel sistema operativo del top di gamma sudcoreano della sola patch di sicurezza del mese in ...

Aumentano le segnalazioni di utenti che lamentano un serio peggioramento dell'autonomia del Samsung Galaxy S8 dopo l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo

Galaxy A5 2017 l’Aggiornamento ad Android Oreo iniziato in Europa (non ancora in Italia) : Arrivano i primi feedback positivi che il Galaxy A5 2017 sta iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo in Europa (un paio di paesi): in arrivo presto anche in Italia?Buone notizie per tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F che stanno aspettando da tempo il tanto atteso aggiornamento alla versione software Android Oreo 8.0.Samsung Galaxy A5 2017 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: i ...

Nuovi aggiornamenti in rollout per LG V30, Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy Note 8: per il primo arriva ufficialmente Android 8.0 Oreo con ThinQ, per il secondo sembra partire la distribuzione della stessa major release dalla Russia, per il terzo sono in arrivo le patch di sicurezza di aprile.

Promessa mantenuta per Samsung Galaxy S9 : è già Aggiornamento di aprile grazie a Treble : Con il Samsung Galaxy S9 e naturalmente pure con il Galaxy S9 Plus, il produttore sudcoreano ha già mantenuto le sue promesse: quelle relative ad una distribuzione repentina degli aggiornamenti di sistema, grazie al supporto al project Treblet. Non è un caso appunto che già ci troviamo a commentare la patch di sicurezza del mese di aprile per il modello standard top di gamma di questo 2016, appena superata la metà del mese corrente. Un assolta ...

Aggiornamento Galaxy S7/S7 Edge Oreo 8.0 in arrivo il 27 Aprile : Il 13 Aprile è stata la data segnata come il giorno possibile di lancio dell’Aggiornamento Oreo 8.0 per i dispositivi Galaxy S7 e S7 Edge, per lo meno da quanto previsto dal piano di roll out trapelato per la Turchia.Purtroppo oggi siamo ancora in attesa dell’Aggiornamento del nuovo sistema operativo che ormai non dovrebbe più tardare, il rilascio è dunque imminente ed è determinato anche grazie ad un nuovo indizio: ...

Tutte le varianti USA di Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S7 edge hanno ormai ricevuto la certificazione WiFi con Android 8.0 Oreo, quindi l'aggiornamento sembra davvero imminente.

Aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge imminente : tutti i modelli no brand e serigrafati certificati in USA : Ancora un ottimo segnale per l'Aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: il major update Android 8.0 è stato certificato per tutte le varianti dei top di gamma 2016, sia no brand che serigrafate, negli Stati Uniti. Di certo un segnale inconfutabile del rilascio ad un passo oltreoceano ma di certo anche altrove. Solo nel weekend scorso, avevamo riportato prontamente un altro segnale più che incoraggiante, ossia l'apparizione del ...

Riapparizione Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ecco l’Aggiornamento XXS2DRC3 : Riapparizione attesissima dei Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone, che a distanza di un mese e mezzo riprendono il proprio percorso di aggiornamento, accogliendo quello con la patch di marzo (XXS2DRC3), che fa da eco alla precedente serie XXU2DRB6, di cui vi avevamo parlato lo scorso 5 marzo. La release ha bussato alla porte di entrambi i dispositivi, sia quello che con schermo flat che il modello con le curvature laterali, in tempi ...

Galaxy S6 ecco l’ultimo Aggiornamento firmware disponibile in Italia : link download : Samsung rilascia l’ultimo aggiornamento firmware disponibile in Italia per il Galaxy S6 (no Brand) secondo quando abbiamo appreso le scorse settimane: link download.Ad inizio mese vi avevamo informato che Samsung avrebbe terminato il supporto ufficiale per gli aggiornamenti Android (di sicurezza) sui Galaxy S6 e S6 Edge entro la fine di aprile di quest’anno.Samsung Galaxy S6 NO Brand riceve il suo ultimo aggiornamento firmware in ...

In ritardo il Samsung Galaxy S7 sull’Aggiornamento Oreo : slitta la data in Europa : Ci sono delle novità importanti da prendere in esame oggi in Europa per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge, soprattutto per quanto riguarda la questione inerente l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo avervi riportato praticamente in tempo reale quanto affermato da un operatore canadese, il quale a conti fatti ci ha posto la scadenza entro il mese di maggio, oggi tocca prendere come punto di ...

Anche i Samsung Galaxy S6 no brand con l’Aggiornamento XXU6ERC1 : ultimo rilascio? : Ancora novità per quanto riguarda il Samsung Galaxy S6, device che, pur essendo stato lanciato sul mercato tre anni fa, continua ad essere molto popolare nel nostro Paese come si potrà notare dalle novità che mi appresto a condividere con voi oggi 12 aprile. Dopo il rilascio del medesimo aggiornamento per coloro che hanno deciso di puntare un S6 Edge, infatti, in questo frangente dobbiamo assolutamente prendere in esame il modello flat e la ...

Importante Aggiornamento dei Samsung Galaxy : l’app Edge giunge alla versione 3.3.42.2 : L'importanza dei vari upgrade ai fini del miglioramento dell'esperienza utente offerta dai Samsung Galaxy è innegabile, compresi quelli relative ad una qualche applicazione in particolare, come nel caso recente dell'app Edge. I possessori dei Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note 8, S7 Edge, S6 Edge e S6 Edge Plus sanno bene a cosa ci riferiamo, ovvero a quel particolare pannello di cui questi dispositivi dispongono, utile a rendere ...