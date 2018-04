Affare da 25 milioni e super clausola da 75 : Napoli - quasi chiuso primo colpo? : Il campionato italiano di Serie A non smette di regalarci grandissime emozioni perché la sfida per lo scudetto, dopo la trentatreesima giornata che ha visto pareggiare la Juventus sul campo del Crotone e tornare alla vittoria il Napoli contro l'Udinese, è più che mai che accesa. Adesso sono tornati quattro i punti di distacco tra le due squadre ma c'è lo scontro diretto da giocare, duello che i partenopei non potranno permettersi di sbagliare. ...

Juventus - è fatta per Darmian : Affare da circa 12 milioni di euro : Juventus, è fatta PER Darmian- Come trapelato nelle ultime ore, e come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo con Darmian e il suo entourage per il trasferimento dell’ex terzino granata in maglia bianconera. Contratto in scadenza nel 2019, dunque l’affare potrebbe chiudersi e concretizzarsi intorno ai 12 milioni di euro. Il […] L'articolo Juventus, è ...

Corrado Passera - l'Affare : si compra per 60 milioni il 72% di Banca Interprovinciale di Modena : Corrado Passera torna a fare il banchiere. Aveva smesso nel 2011 accettando la carica di ministro con Monti. Aveva lasciato Banca Intesa. Ricomincia dalla Banca Interprovinciale di Modena: sette ...

Thohir vicino alla cessione dei Dc United : Affare da 400 milioni di dollari : Il presidente dell'Inter avrebbe trovato l'accordo per cedere i Dc United al miliardario Patrick Soon-Shiong L'articolo Thohir vicino alla cessione dei Dc United: affare da 400 milioni di dollari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Che Affare la Premier League per gli agenti : nel 2017 incassati 210 milioni : Un anno niente male per agenti ed intermediari in Premier League, secondo i dati resi noti dalla Football Association. L'articolo Che affare la Premier League per gli agenti: nel 2017 incassati 210 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dalla Spagna - Dybala-Atletico Madrid : accordo raggiunto. Affare da 100 milioni più una contropartita : Dalla Spagna, Dybala-Atletico Madrid- Secondo quanto riportato da Joaquin Rodriguez, giornalista di Radio Onda Cero e Antena 3, l’Atletico avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Paulo Dybala per il suo trasferimento nella prossima stagione. accordo DI 5 ANNI Un quinquennale da cifre record. Dybala vestirà la maglia dei Colchoneros per sopperire alla partenza di […] L'articolo Dalla Spagna, Dybala-Atletico Madrid: accordo ...

Affare De Vrij - hacker avrebbero sottratto 2 milioni di euro alla Lazio : Al club olandese manca ancora una parte degli 8,5 milioni richiesti per il trasferimento del difensore avvenuto nel 2014, e la colpa sarebbe di alcuni hacker. L'articolo Affare De Vrij, hacker avrebbero sottratto 2 milioni di euro alla Lazio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Apple blocca le forniture di componenti per il Face ID ai concorrenti con un Affare da 390 milioni di dollari : Secondo i produttori di componenti chiave per la realizzazione delle fotocamere 3D, ci vorranno due anni prima che la tecnologia Face ID di Apple venga prodotta in massa per i dispositivi Android, ma sembra che Samsung stia lavorando ad un vero concorrente di Face ID per il futuro Samsung Galaxy S10. L'articolo Apple blocca le forniture di componenti per il Face ID ai concorrenti con un affare da 390 milioni di dollari proviene da TuttoAndroid.

Juventus - Ginter e Darmian per la difesa : doppio Affare da oltre 30 milioni di euro : Juventus, Ginter E Darmian- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Matthias Ginter, difensore attualmente in forza al Borussia Monchengladbach. Alcuni emissari bianconeri hanno assistito all’ultimo incontro di campionato della formazione tedesca per valutare e consolidare l’interesse per il difensore. Il giocatore potrebbe lasciare la Germania ...

Neymar dal Psg al Real Madrid Il piano 'in blanco' della Nike Un Affare da 400 milioni di euro : La Nike è la chiave per il passaggio di Neymar dal Psg al Real Madrid. E' la clamorosa indiscrezione iberica, secondo cui il brand americano, sponsor del club merengue e dell'attaccante brasiliano, starebbe spingendo per il clamoroso colpo nel calciomercato estivo. Solo la scorsa estate Neymar era passato dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 225 milioni, ma dopo l'eliminazione dei francesi dalla Champions O' Ney avrebbe già avuto dei 'mal ...

Juventus - Marotta ha scelto il nuovo terzino : José Luis Gayà - Affare da 30 milioni di euro : Juventus, Marotta ha scelto il nuovo terzino: José Luis Gayà, affare da 30 milioni di euro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marotta- José Luis Gayà sarà il nuovo terzino bianconeri in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Beppe Marotta sarebbe pronto ad intensificare i contatti con il Valencia per strappare il ...

Cina - Beijing Gouan : arriva Bakambu. Affare record da 75 milioni di euro : Cina, Beijing Gouan: arriva Bakambu. Affare record da 75 milioni di euro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cina, Beijing Gouan- Altro Affare record per il calcio cinese. Dopo l’Affare Carrasco delle scorse settimane targato Dalian Yifang , il Beijing Gouan ha ufficializzato l’operazione Bakambu con il Villareal. Affare DA 75 milioni, 41 milioni AL ...

Accordo trovato - Affare da 25 milioni : il Napoli ha già chiuso il primo colpo? : La finestra estiva di calciomercato è ancora abbastanza distante, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis pensa già a come rinforzare la squadra in vista del futuro. Secondo le novità emerse negli ultimi giorni, infatti, ci sarebbe già l'intesa di massima tra le due società per il primo acquisto che verrà ufficializzato in estate nel caso in cui i partenopei decidessero di fiondarsi definitivamente sul giocatore in questione. Tuttavia saranno ...