Aerospazio | test positivi per il componente ceramico italiano per Esa

(Di giovedì 19 aprile 2018) Conclusa con successo la campagna di prova eseguita nella galleria al plasma SCIROCCO del Centroricerche aerospaziali (Cira) per un nuovo materialeC/SiC, sviluppato interamente dal Cira in collaborazione con Petroceramics, societa’ italiana partecipata di Brembo e specializzata nello sviluppo di compositi a matrice ceramica ad alte prestazioni. L’Italia si qualifica cosi’ nel settore dei sistemi di protezione termica strutturale nell’ambito dei futuri programmi dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). La prova e’ stata eseguita su un dimostratore completo di flap, delle dimensioni di circa 400mm x 300mm, esposto per ben 10 minuti a un flusso ipersonico ad alta entalpia rappresentativo delle condizioni di rientro da orbita bassa terrestre. Ilha raggiunto temperature di circa 1200 gradi Celsius senza mostrare segni ...