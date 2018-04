newsgo

: Adrenalina Roma: lite Dzeko-Florenzi al termine del match col Genoa - infoitsport : Adrenalina Roma: lite Dzeko-Florenzi al termine del match col Genoa - OnlineSportsRT : ROMA_IL CASO|Roma, che adrenalina

Lite tra Dzeko e Florenzi

per un mancato assist

Il bosniaco è una furia… - AlbertoGrauso : @ConteZero76 @riccardo_fra @virginiaraggi @luigidimaio @Mov5Stelle sicuramente un giro in scooter per le vie di Rom… -

(Di giovedì 19 aprile 2018)aldelcolSarà che, come ha detto Di Francesco in conferenza, quest’anno non ha mai riposato. Sarà che passa le partite a battersi come un leone e a caricarsi lasulle sue spalle possenti. Fatto sta che aldelcolEdinaveva …