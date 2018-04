Adesso Di Maio esclude anche Giorgia Meloni

Di Maio e Salvini volano nei sondaggi : i loro partiti Adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggi o Ixé per Huffington Post Italia "il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%". Ma sale anche la fiducia verso i leader dei partiti più premiati durante l'ultima ...

Crozza-Berlusconi e le alleanze : “ Adesso chiamo Salvini così facciamo la pace e gli dico di chiamare Di Maio” : Sul palco di Fratelli di Crozza – il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Berlusconi sempre più indeciso e confuso cambia continuamente idea sulle possibili alleanze per poi concludere: “Adesso provo a chiamare Salvini così facciamo pace e dico a lui di chiamare Di Maio” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Berlusconi e le alleanze : “Adesso chiamo ...

Rifiuti - Adesso De Luca querela Di Maio : Il caso dei Rifiuti in Campania finirà in tribunale. E non solo per l'inchiesta della Procura di Napoli ma , anche, perché Vincenzo De Luca ha annunciato di voler trascinare davanti ai giudici Luigi ...