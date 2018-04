“Addio maestro” Tv e danza in lutto | se ne è andato un vero mito Solo poco tempo fa

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 aprile 2018) Mondo dellae dello spettacolo instretto. La notizia della sua morte, che sta già facendo il giro della rete e dei giornali, è arrivata come un fulmine a ciel sereno: si è spento nella sua città natale, Roma, nelle prime ore del 19 aprile 2018 il ballerino, coreografo ed ex professore di Amici di Maria De Filippi Marco Garofalo. Aveva 61 anni. Da 40 anni esatti l’artista era nel mondo della. Ci era entrato a 21, dopo che un brutto infortunio al ginocchio ha messo fine alla sua carriera calcistica. Da quel momento Garofalo ha scoperto l’amore per quella disciplina che ha fatto di lui un grandissimo artista. Ha iniziato a studiare quest’arte insieme a Enzo Paolo Turchi, il marito di Carmen Russo, e dopo aver lavorato nella compagnia di Tuccio Rigano, nel 1978, debutta in televisione nella trasmissione ‘Ma che sera’ con Alighiero ...