Addio al ballerino e coreografo Marco Garofalo - una vita in tv dalla Carrà ad “Amici” | Guarda le foto : Addio al ballerino e coreografo Marco Garofalo , una vita in tv dalla Carrà ad “Amici” | Guarda le foto La sua ultima apparizione tv lo scorso febbraio, in uno stage coi ballerini dell’ultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi Continua a leggere

Gabriel Garko - ballerino per una notte/ Addio Adua del Vesco - c'è un nuovo amore? (Ballando con le stelle) : Gabriel Garko sarà il ballerino per una notte nella nuova puntata di Ballando con le stelle, in onda oggi sabato 14 aprile 2018 in prima serata su Rai 1(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 09:00:00 GMT)