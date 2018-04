Addio a Maurizio | che ha perso la vita facendo quel che amava di più

Potenza dice Addio a Maurizio Leggeri - l’ingegnere che studiava l’ambiente per migliorare la vita delle persone : Direttore tecnico della Geocart, è stato uno dei maggiori esperti di ingegneria sismica a livello internazionale e cofondatore del dipartimento nazionale di...

Maurizio Belpietro tagliato da Mediaset : Addio 'Dalla vostra parte' - ecco il vero motivo : ... si dice, all' avvicendamento di alcuni autori; e sottoposto a ripetuti cambi di formula devianti ora sulla politica in salsa popolare ora sulla cronaca nera e bianca, che non ne hanno però ...