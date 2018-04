Accoltella la moglie al cuore

Accoltella più volte la moglie al cuore : Il fatto è accaduto in via Donghi, questa mattina, dopo una violenta lite. La donna ricoverata al San Martino

Genova - Accoltella al cuore la moglie dopo lite/ San Fruttuoso - ultime notizie : arrestato “ho perso la testa” : Genova, accoltella la moglie dopo una lite per gelosia: San Fruttuoso, ultime notizie e marito subito arrestato. "Ho perso la testa, non so cosa mi è preso"; grave la 40enne(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:13:00 GMT)

Modena - Accoltella la moglie e tenta di uccidersi : arrestato un 65enne : Ha ridotto in fin di vita la moglie colpendola per due volte al collo con un coltello, forse mentre lei era ancora nel letto, poi con quella lama ha cercato di uccidersi ma senza riuscirci. A quel punto Pier Luigi Garutti, pensionato 65enne di Medolla, in provincia di Modena, ha chiamato il 118 e raccontato quello che aveva appena fatto. I fatti sono accaduti alle 5 di venerdì mattina nella villetta dove l’uomo vive con la moglie, Nadia ...

Medolla. Pier Luigi Garutti Accoltella la moglie Nadia Sgarbi e tenta il suicidio : Dramma familiare a Medolla nel Modenese. Pier Luigi Garutti ha accoltellato la moglie Nadia Sgarbi e poi ha tentato il suicidio. E’

