Accesso servizio profilo utente non riuscito | approfondimento sui problemi Windows 7 e 10

(Di giovedì 19 aprile 2018) Sembra riguardare soprattutto l'utenza in possesso di macchine dotate di7, ed in minima parte10, il recente problema segnalato da diverse persone riguardante il messaggio "non". Se anche voi state riscontrando molte difficoltà nell'avvio del sistema operativo nessuna paura, non avete sbagliato nulla. Da quello che ci si risulta, infatti, dovrebbe trattarsi di un'anomalia legata ad uno degli ultimi aggiornamenti rilasciati direttamente da Microsoft.Certo, al momento mancano comunicazioni ufficiali in grado di fare chiarezza sul tanto diffuso messaggio "non", apparso anche a coloro che non sono soliti inserire una password al momento dell'avvio, ma dall'analisi condotta ho capito che in molti si trovano in una situazione di questo tipo. Resta da capire se ci sarà una patch correttiva ...