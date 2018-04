Abe torna a mani quasi vuote dal vertice con Trump

The Voice of Italy : Emanuele TornAbene da bullizzato a cantante che strega tutti : Ieri sera, 12 aprile 2018 è andata in onda su Rai 2 l'ultima puntata delle blind auditions di The Voice of Italy e come sempre i quattro giudici Al Bano, Cristina Scabbia, Francesco Renga e J-Ax hanno scelto i loro concorrenti per completare i loro rispettivi team. Il compito per la giuria non è stato affatto semplice, in quanto i talenti convincenti sono stati davvero numerosi. Uno di questi è stato sicuramente Emanuele Tornabene, giovanissimo ...

The Voice 2018 - Roberto TornAbene e il bullismo : canta “River” e strega J-Ax : La storia di Roberto Tornabene, concorrente di The Voice 2018 vittima di bullismo Prima di esibirsi sul palco di The Voice 2018, Roberto Tornabene racconta la sua storia su Rai2. In passato, confessa il ragazzo in tv, è stato vittima di bullismo. Questo il suo racconto a Costantino Della Gherardesca: “I bulli? Mi prendevano in giro. […] L'articolo The Voice 2018, Roberto Tornabene e il bullismo: canta “River” e strega ...

Roberto Pio TornAbene a The Voice tra il bullismo e il ricordo di Ti Lascio una canzone : Nel 2015 ha preso parte a Ti Lascio una canzone e oggi sale Roberto Pio Tornabene a The Voice è alla ricerca della sua rivincita, di una svolta che possa regalargli finalmente la possibilità di vivere di musica. Il giovane cantante all'epoca aveva solo 13 anni e adesso, 16enne si presenta su Rai2 accompagnato dai suoi genitori per salire sul palco del talent show e ottenere almeno un sì dai 4 giudici. Solo otto posti ancora disponibili per ...

ElisAbetta Canalis - torna in Italia?/ La Rai corteggia l'ex velina per un nuovo programma... : Secondo gli ultimi rumors in viale Mazzini sembra che Elisabetta Canalis sia corteggiata dalla Rai per la conduzione di un nuovo, misterioso, programma. Di cosa si tratta?(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:15:00 GMT)

ElisAbetta Canalis torna in Italia? Il programma che la Rai vorrebbe affidarle : Nuovo programma Rai per Elisabetta Canalis? L’ex velina potrebbe ritornare presto in Italia Elisabetta Canalis non ha mai nascosto il suo desiderio di ritornare, un giorno, in Italia. La sua casa e il suo paese le mancano tanto tant’è che, forse anche per questo, recentemente molti sono stati i progetti dalla stessa accettati per tornare […] L'articolo Elisabetta Canalis torna in Italia? Il programma che la Rai vorrebbe ...

La magia delle fiAbe a San Domenico : torna 'Il piccolo regno incantato' : Gli spettacoli si susseguiranno tutti i giorni, sul sito è possibile consultare tutti gli orari. La vera novità di questa edizione primaverile sono le Stanze della Fantasia. Per il momento le pareti ...

GAber è tornato - col suono di Fossati : Previsti, come ormai consuetudine, importanti protagonisti dello spettacolo, della cultura e dello sport nazionale. Un'edizione che vedrà arricchirsi il lungo elenco di personalità che con la loro ...

Shia LAbeouf torna con un film su se stesso e nel ruolo di suo padre : Dove c’è qualcosa di bizzarro, c’è Shia LaBeouf: l’attore, noto, oltre che per le sue interpretazioni, anche per le sue performance artistiche (talvolta stravaganti), sarà presto al lavoro su un nuovo progetto: una pellicola autobiografica. Fin qui, niente di strano se non la ancor giovane età del soggetto. Il dettaglio particolare è che, nel film che parla di lui, La Beouf non interpreterà se stesso, bensì il padre. Sarà ...

Sol GAbetta torna col suo violoncello alla Filarmonica Romana : Gradito ritorno per la stagione da camera della Filarmonica Romana al Teatro Argentina giovedì 1 marzo , ore 21, per la violoncellista argentina, fra le più famose al mondo, Sol Gabetta . Artista carismatica, capace di destreggiarsi senza timore dal barocco al contemporaneo, sia come solista che in formazioni da camera, torna alla Filarmonica dopo quattro anni dal ...

“Ma com’è cambiata!”. Tornata dopo la malattia - ecco la nuova Victoria CAbello. Sempre sorridente e amata dal pubblico - era scomparsa per poi dichiarare di aver affrontato un male. Ora l’ex Iena si mostra su Instagram : la grinta sembra la stessa ma il suo viso è un altro. I commenti fioccano : Per tre anni è sparita dai radar. Colpa di una malattia che l’ha messa all’angolo. Lei però, testa dura e mento alto, non ha mai mollato e ora è pronta a riprendersi la scena. Una vita difficile la sua, il primo amore scomparso in una drammatico incidente automobilistico quando aveva 19, ma affrontata con il sorriso, suo tratto distintivo che ha contribuito a renderla una dei personaggi più amati della televisione. Parliamo di Victoria ...