A Stoccolma non piace il pene blu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Andrà rimossa l’opera Fuck the World, il murale di unblu apparso su un palazzo a cinque piani nel centro di. “La cultura e l’arte sono importanti per lo sviluppo di ambienti urbani interessanti“, ha dichiarato Camilla Klimt, marketing manager della compagnia a cui appartiene l’edificio “ci teniamo molto alla libertà artistica, ma allo stesso tempo dobbiamo rispettare l’opinione dei residenti che l’hanno percepito come offensivo“. L’opera artistica rimarrà visibile ancora per qualche giorno, poi la parete verrà ridipinta. L’artista Carolina Falkholt ha dichiarato che sperava che ilblu venisse accolto meglio di quanto non era accaduto negli Stati Uniti. Non è la prima volta che le sue opere vengono accolte con freddezza. Nel 2017 era apparso a New York unrosso, anche quello poi rimosso. ...