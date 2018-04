A Pontedera il più grande museo motociclistico italiano

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018), 19 apr. (Adnkronos) – “IlPiaggio va oltre la Vespa, si rinnova profondamente e cresce sia nelle dimensioni sia nella ricchezza delle sue collezioni, per diventare il piùd’Italia e uno dei maggiori in Europa, passando da 3mila ad oltre 5mila metri quadrati, con oltre 250 preziosi pezzi esposti”. Il presidente e ad di Piaggio, Roberto Colaninno, lo afferma in occasione dell’inaugurazione della nuova ala delPiaggio.“Nascono nuove collezioni, una dedicata ai marchi Piaggio e Ape – continua Colaninno – e l’altra alla storia più propriamente motociclistica e sportiva dei marchi Aprilia, Gilera e Moto Guzzi”.“Il nuovoaccoglie oltre 130 anni di sogni, tutti realizzati -continua Colaninno – Dalla mobilità facile e per tutti, fino al sogno delle vittorie sportive ...