A Beautiful Day | 2018

Le nomination di Beautiful ai Daytime Emmy 2018 : La cerimonia di premiazione dei Daytime Emmy 2018 (arrivati alla loro 45° edizione) si terrà il prossimo 29 aprile a Los Angeles e sarà trasmessa anche quest’anno in diretta web su piattaforme come Facebook, Twitter e Youtube. A poco più di un mese sono state rese note le nomination finali che, per quanto riguarda le categorie riservate agli attori, includono i cinque migliori per ogni categoria, nomi frutto di scremature iniziali tra ...