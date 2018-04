A BAGNO A RIPOLI ' IN FONTE VERITAS' | 7 GIORNI DI SPETTACOLI GRATIS

BAGNO a Ripoli. Luca Lippi morto in un incidente a Firenze : Luca Lippi è morto a soli 34 anni a Firenze travolto da un furgone mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente

EcoMarathon - sabato e domenica a BAGNO a Ripoli : 'Sarà una giornata di natura e benessere - aggiunge l'assessore comunale allo sport Enrico Minelli -. Un'occasione per gli appassionati di podismo, per i professionisti ma anche per i meno allenati' ...

Maltempo Toscana : scuole chiuse a Poggio a Caiano - Rignano - BAGNO a Ripoli e Impruneta domani 1° Marzo : I Comuni di Rignano sull’Arno, Bagno a Ripoli e Impruneta hanno ritenuto opportuno, in via esclusivamente precauzionale, di disporre la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per la giornata di giovedì 1° Marzo a causa dell’allerta per neve. Anche a Poggio a Caiano (Prato) tutti gli asili e le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, giovedì 1 Marzo. Lo ha deciso il Comune, a causa dell’allarme ...