ilfattoquotidiano

: 730, guida alla dichiarazione precompilata. Un #FiscoAmico ma non troppo - Cascavel47 : 730, guida alla dichiarazione precompilata. Un #FiscoAmico ma non troppo - infoiteconomia : Dichiarazione precompilata 2018, da maggio via alle modifiche al 730: la guida - g_ursino : RT @24backstage: #730 facile 2018: le nuove spese in precompilata, ad es. per rette di iscrizione a asili nido e donazioni a Onlus. Control… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) La stagione dichiarativa parte con l’inserimento del modello 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate: dal 16 aprile i contribuenti possono accedere ai propri dati, verificarne la correttezza, accettarli così come indicati o procedereloro modifica o integrazione. Come si accede al 730 precompilato? I contribuenti possono accedere ai propri dati tramite un soggetto delegato (sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato), oppure direttamente utilizzando il Pin inviato dall’Agenzia delle Entrate, oppure l’identità Spid, le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps ovvero la Carta nazionale dei servizi. Quali dati contiene? Come negli anni passati, sono già inseriti redditi di lavoro dipendente e pensione, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, spese universitarie, spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico. A partire ...