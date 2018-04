70 anni di Israele | parata nel cielo

Israele : paese celebra 70/mo anniversario - parata in cielo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Israele festeggia i suoi 70 anni. Nonostante guerre e nemici : Non c'è nessun altro Paese nel mondo che celebri il proprio compleanno nel divenire, nella fragilità della sorte e insieme nella rocciosità della determinazione a vincere e perdurare per sempre. ...

Settant'anni di libertà per Israele : Ma questa pietra miliare non è solo un'occasione di festa per Israele, è una celebrazione per tutto il mondo libero. Perché, mentre Israele entra nel suo ottavo decennio, noi ricordiamo Settant'anni ...

Perché festeggiare i 70 anni di Israele. Parla Ruth Dureghello : ... intervistato a 82 anni da un giovane americano, che riflette, nell'ultima stagione della sua vita, sulla perdita della moglie, la sua salute, l'eredità politica e le sue speranze per la pace in ...

Dureghello : festa 70 anni Israele sarà bellissima. Tutti sono invitati : Dureghello: comunità ebraica di Roma da sempre festeggia ricorrenza Roma – Di seguito le parole di Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma. “Quest’anno ricorrono i 70 anni dalla fondazione dello Stato di Israele e la comunità ebraica di Roma da sempre festeggia questa ricorrenza. Quest’anno con un evento pubblico che si dipana attraverso una serie di iniziative”. “Innanzitutto eventi ...

Ebrei romani in festa per 70 anni fondazione Stato Israele : Verrà anche esposta per la prima volta la dichiarazione originale della nascita dello Stato di Israele del 1948, uno degli otto esemplari originali esistenti al mondo. Contemporaneamente, presso il ...

Mo : Fratoianni - Italia convochi ambasciatore Israele : Roma, 31 mar. (AdnKronos) – ’16 morti e migliaia di feriti nella striscia di Gaza: sono questi i numeri del vero e proprio massacro compiuto ieri come risposta alla manifestazione dei palestinesi che chiedono il diritto alla propria terra e ad avere uno Stato. La risposta dell’esercito e del governo israeliano è stata violenta, sproporzionata, senza giustificazione. Una situazione intollerabile che va avanti da anni, nel ...