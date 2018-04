50 anni di Ricchi e Poveri | Difficile una reunion Sanremo? Perché no

I Ricchi e poveri festeggiano 50 anni : 'La critica ci ha sempre disprezzato ma...' : E poi siamo sempre stati orgogliosi dell'attestato di stima degli Abba , che ammisero di essersi ispirati a noi per la loro musica che è famosa in tutto il mondo'.

“Ho venduto la mia verginità a un attore. Ora sono ricchissima” : a 26 anni - la scelta di questa ragazza che ha fatto infuriare il web. A comprare la sua prima volta - una star di Hollywood : La notizia aveva fatto il giro dei social tempo fa, quando sulla falsariga di quanto fatto da altre ragazze lei aveva deciso di mettere in vendita in rete la sua verginità, concedendosi all’uomo pronto a spendere di più per portarla a letto. Jasmin aveva così dato il via a un’accesissima e discussa asta sul sito Cinderella Escort, portale che già in passato era stato usato per simili “offerte” e del quale molti ...