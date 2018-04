5 snack che rivoluzioneranno il modo di gustare la frutta

vanityfair

(Di giovedì 19 aprile 2018)a base di, senza l’aggiunta di zuccheri, conservanti o aromi, croccanti e pronti da. Un sogno a tutta natura che Noberasco ha reso realtà. Stiamo parlando di Fruit&Crock, la nuova linea proposta dal brand in vista della bella stagione, che si aggiunge a Veg&Crock, chips di verdure come barbabietole, carote, peperoni, pori. Fragole, ananas, mirtilli, pesche e ciliegie in piccole buste monoporzione di 12 grammi: un concentrato di gustoso benessere. Grazie a un innovativo processo di essiccazione Fruit&Crock, oltre a conservare colore e profumo del frutto mantiene, per una durata che supera i 12 mesi, un alto livello di croccantezza, concentrando il gusto e valorizzando il caratteristico aroma del frutto. E proprio questo è il segreto che permette a Noberasco di offrire un prodotto sfizioso, sano, ricco di fibre, in pratiche e colorate confezioni ...