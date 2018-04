ZOOMER MASCHIO O FEMMINA? Quando la libertà diventa un idolo | il gender la uccide

ZOOMER - maschio o femmina? Per ora non ha “genere”/ I genitori : “Deciderà lui (o lei) quando crescerà” : Zoomer, maschio o femmina? Per ora non ha “genere”. I genitori: “Deciderà lui (o lei) quando crescerà”. Le ultime notizie su Kyl e Brent Myers, la coppia col metodo gender creative(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:40:00 GMT)