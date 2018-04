Zona Euro - il mercato delle costruzioni fa segnare un altro mese in rosso : altro mese in rosso per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro . Secondo l'Eurostat, a febbraio la produzione nel settore delle costruzioni è calata dello 0,5% dopo il -0,8% registrato a gennaio ...

Zona Euro - rivista al ribasso l'inflazione di marzo : Sale meno delle attese l'inflazione dell'EuroZona a marzo . Secondo l'Ufficio statistico Europeo , EuroSTAT, , a marzo i prezzi al consumo sono cresciuti dell'1,3% su base tendenziale, contro il +1,4% ...

Fmi - economia italiana in crescita ma lontana da livelli EuroZona : Questo è quanto si legge nel World Economic Outlook , il rapporto sull'economia globale dell'Fmi redatto nell'ambito degli Spring Meetings in partenza da giovedì a Washington. Secondo il Fondo ...

Fmi : l'Italia cresce ma meno di tutti nell'EuroZona - incertezza politica aumenta i rischi : Pil 2018 +1,5%, la Spagna batte tutti nell'Eurozona Stando al World Economic Outlook, il rapporto in cui sono state confermate le stime di crescita dell'economia globale , l'istituto di Washington si ...

FMI alza stime crescita EuroZona - Italia e USA : Nel World Economic Outlook , il rapporto sull'economia globale che l'FMI ha redatto nell'ambito degli Spring Meetings, l'economia dell'Eurozona è attesa in espansione del 2,4% contro il +2,3% ...

Ocse - recupera l'occupazione nell'EuroZona : +1 - 1% nel quarto trimestre del 2017 : Cresce il tasso di occupazione nell'Eurozona che, in base ai dati Ocse, nell'ultimo trimestre del 2017 è salito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente , al 66,8%, e dell'1,1% rispetto ad un anno ...

Ocse - recupera occupazione EuroZona : ANSA, - PARIGI, 16 APR - Cresce il tasso di occupazione nell'Eurozona che, in base ai dati Ocse diffusi oggi, nell'ultimo trimestre del 2017 è salito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente , al ...

EuroZona : bilancia commerciale febbraio in surplus per 18 - 9 miliardi : Teleborsa, - In lieve calo il surplus commerciale dell'Eurozona a febbraio . Nel mese in esame l'attivo è pari a 18,9 miliardi di euro , in discesa rispetto ai 19,9 miliardi del mese precedente e al ...

EuroZona : bilancia commerciale febbraio in surplus per 18 - 9 miliardi : In lieve calo il surplus commerciale dell'Eurozona a febbraio . Nel mese in esame l'attivo è pari a 18,9 miliardi di euro , in discesa rispetto ai 19,9 miliardi del mese precedente e al di sotto dei ...

EuroZona - produzione ancora al palo a febbraio : La produzione dell'Eurozona mostra ancora segni di debolezza. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , Eurostat, , l'output ha registrato a febbraio un calo dello 0,8%...

BCE - Hansson vede inflazione in aumento nella Zona euro : ... per il governatore della banca centrale dell'Estonia, l'impatto di questi fattori si "indebolirà" nel tempo e l'inflazione nella zona euro è destinata a salire grazie alla crescita dell'economia. ...

Zona Euro - Draghi : impatto ridotto dazi Usa e Cina - rischi su fiducia : Gli effetti diretti sull'economia della Zona euro dei dazi commerciali annunciati dagli Stati Uniti e dalla Cina è contenuto ma queste misure potrebbero colpire la fiducia degli investitori e innescare ritorsioni. Lo ha detto ...

Zona Euro - Praet - Bce - : inflazione disconnessa da crescita : L'inflazione della Zona euro sembra essersi disconnessa dalla crescita e resta sottotono malgrado la rapida espansione dell'economia del blocco.

Zona Euro : indice Sentix in calo più del previsto : L'indice Sentix, che misura il sentiment di 2.800 investitori ed analisti sull'andamento dell'economia di Eurolandia, nel mese corrente si è attestato a 19,6 punti, dai 24 precedenti. Gli analisti avevano stimato 21,2 punti.