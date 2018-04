Zona Euro | il mercato delle costruzioni fa segnare un altro mese in rosso

Fmi - economia italiana in crescita ma lontana da livelli Euro Zona : Questo è quanto si legge nel World Economic Outlook , il rapporto sull' economia globale dell'Fmi redatto nell'ambito degli Spring Meetings in partenza da giovedì a Washington. Secondo il Fondo ...

EuroZona : bilancia commerciale febbraio in surplus per 18 - 9 miliardi : Teleborsa, - In lieve calo il surplus commerciale dell'Eurozona a febbraio . Nel mese in esame l'attivo è pari a 18,9 miliardi di euro , in discesa rispetto ai 19,9 miliardi del mese precedente e al ...