Ze-Knit | il futuro dell’urban wear secondo Napapijri

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Una collezione dalla vocazione futuristica ed espressione di una manifattura sostenibile e alternativa. Si presenta così Ze-, la linea composta da 19 capi uomo/donna cheha svelato in anteprima a Milano nell’ambito della Design Week con l’evento #Futurehood e che a partire dal prossimo autunno sarà disponibile in una selezione di mono e multimarca del brand in tutta Europa. Due soli colori, nero e blu, per una linea dall’identità forte e dalla grafica minimalista, disegnata per interagire con la metropoli che cambia, attraverso abiti dal design funzionale, ergonomico e senza una netta distinzione di genere. Ze-è il manifesto di un urbanche nasce con un più basso impatto a livello produttivo per raggiungere una performance più alta in termini di funzionalità, grazie a numerosi accorgimenti per un maggior comfort, vestibilità e traspirazione, dai ...