Yescapa | come funziona l’app per il camper sharing

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Il turismo in libertà è una tipologia di vacanza tra le più gettonate in Italia. Secondo l’ultimo rapporto nazionale sul turismo in, sono 8,2 milioni di visitatori, tra italiani e stranieri, che ogni anno percorrono le strade della Penisola a bordo di, roulotte o caravan; senza considerare che il nostro Paese rientra tra i migliori produttori europei di autocaravan, con oltre 15mila veicoli prodotti e oltre 4mila immatricolazioni ogni anno. Insomma, l’Italia è un’isola felice per chi ama questa tipologia di viaggi, giustificando l’attrattività del turismo en plein air. Ma possedere unnon è cosa da tutti, considerando gli alti costi di gestione: tra parcheggio, assicurazione, tagliando e bollo, la spesa annua per un mezzo che puoi utilizzare poche volte all’anno rischia di essere alta; altrimenti puoi noleggiarlo ma devi mettere in ...