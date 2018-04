Yakuza 6 | pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

eurogamer

(Di mercoledì 18 aprile 2018)6: The Song of Life è finalmente arrivato in occidente e per celebrare la sua uscita, Sega ha rilasciato uncon iche mostra alcune scene di gameplay e i commenti ricevuti dallaspecializzata.L'ultima entrata nel franchise diè la conclusionestoria del protagonista principale del gioco, Kazuma Kiryu. Se volete sapere cosa ne pensiamo di6, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile un'approfondita recensione. Qui sotto potete dare un'occhiata alriportato da Dualshockers:Read more…