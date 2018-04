Xylella | Aiab | “No all’obbligo di trattamento con pesticidi”

meteoweb.eu

: #Xylella: L’emergenza non giustifica scorciatoie e comportamenti sbagliati. @AIABfederale chiede di autorizzare le… - AIABfederale : #Xylella: L’emergenza non giustifica scorciatoie e comportamenti sbagliati. @AIABfederale chiede di autorizzare le… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) L’Associazione italiana per l’agricoltura biologica () Puglia è contro l’obbligo, per combattere la, dicon pesticidi nelle aziende biologiche certificate. “Sarebbe – viene spiegato in una nota – un grave attentato all’agricoltura bio e si verificherebbero ripercussioni economiche e ambientali”. “Gli interventi in agricoltura, anche se cercano di eradicare una patologia grave come la, vanno fatti con criterio, nel rispetto dell’ambiente, della salute della popolazione e con l’attenzione verso l’economia del territorio”, afferma Patrizia Masiello, presidente diPuglia preoccupata per il “decreto” non solo per l’impatto ambientale e i danni al settore bio ma anche per il rischio “che un’area sottoposta a una cosi’ alta pressione ...