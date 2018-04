Xiaomi Mi A1 Prezzi aggressivi per i nuovi modelli Android della casa cinese

Smartphone Xiaomi Mi A1 - Redmi Note 4 - Mi Max 2 - Note 5A a prezzi scontati con garanzia Europa : Una serie di interessanti sconti sugli Smartphone Xiaomi Mi A1, Redmi Note 4, Mi Max 2, Redemi Note 5A, Mi Note 3 a prezzi ribassati con garanzia e spedizioni Europa in 3-7 giorni lavorativi comprese: i dettagli.Se state cercando uno Smartphone di qualità costruttiva e supporto software di buon livello ma non avete dei budget di spesa particolarmente alti, molti forse vi consiglieranno un dispositivo Xiaomi.L’azienda Cinese sta piano piano ...

Xiaomi Redmi Note 5 Pro arriva in Europa (Italia) : ecco i prezzi in euro : La versione internazionale dello Xiaomi Redmi Note 5 Pro arriverà presto in europa (Italia) con banda LTE 20: ecco i prezzi di vendita in euro secondo recenti rumors.A poco più da un mese dal suo annuncio ufficiale avvenuto in Cina, gli Xiaomi Redemi Note 5 Pro dovrebbero fare molto presto capolino anche nel mercato europeo, quindi arriveranno anche in Italia.Xiaomi infatti ha già iniziato a insediarsi sul nostro territorio nazionale, e vende ...

