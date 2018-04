Wwe Greatest Royal Rumble | i match in programma | Lesnar sfida Roman Reigns

Blastingnews

: #WWE WWE: Kane è stato rimosso dalla Greatest Royal Rumble - - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Kane è stato rimosso dalla Greatest Royal Rumble - - WWE_Ufficiale : È ufficiale! Sarà proprio @RusevBUL il rivale di @WWEMarkWCalaway nel temibile Casket Match di #WWEGRR. Chi lascerà… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Ecco perchè Rusev era stato tolto dal match di Greatest Royal Rumble - -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Un nuovo grande appuntamento per gli amanti del wrestling VIDEO. Il 27 aprile andra' infatti in scena #WWE, un evento davvero unico. Si, perché si terra' eccezionalmente in Arabia Saudita e vedremo salire sul ring tutte le stelle più importanti della compagnia americana di questo sport-entertainment. Tanti iinnella card annunciata, spicca il replay dellatraoltre alla partecipazione di Undertaker. Ma facciamo ordine e riepiloghiamo gli incontri in. La card diIn questo show di venerdì 27 aprile è inun laddervalido per il titolo di campione intercontinentale. Un incontro che dunque prevede l'utilizzo della scala per raggiungere la cintura posta sopra il ring. Se la contenderanno The Miz, Seth Rollins, Samoa Joe e Finn Balor, ovvero quattro grandi lottatori. ...