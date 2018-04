World of Warcraft | con Battle for Azeroth cambia il PvP e arriva la War Mode

World of Warcraft : l'espansione Battle for Azeroth protagonista di un nuovo video di gameplay : Nella giornata di ieri, 5 aprile, Blizzard ha finalmente annunciato la data di uscita della nuova espansione di World of Warcraft, intitolata Battle for Azeroth.Oggi, grazie al filmato condiviso da Game Informer, possiamo dare un'approfondito sguardo a Battle for Azeroth in ben 23 minuti di video gameplay. l'espansione, come probabilmente saprete, proporrà uno scenario inedito, nuove razze giocabili, nemici extra con cui confrontarsi, raid e un ...

Pronti a tornare su World of Warcraft? Annunciata la data d'uscita dell'espansione Battle for Azeroth : Blizzard ha da poco annunciato la data di uscita di Battle for Azeroth, la nuova espansione di World of Warcraft che sarà disponibile dal prossimo 14 agosto. Nell'espansione, Azeroth è ancora sconvolta in seguito al devastante attacco della Legione. La comparsa di una nuova, potente risorsa, l'Azerite, il sangue vitale del pianeta ferito, ha portato Alleanza e Orda sull'orlo della guerra. In Battle for Azeroth giocatori di World of Warcraft ...

Completare tutti gli achievement di World of Warcraft? Detto fatto : Il sistema di achievement di World of Warcraft è una parte di contenuto a cui molti giocatori non prestano particolare attenzione, e a meno che uno non sia fortemente annoiato o non abbia proprio nulla da fare, probabilmente non si passerebbe poi molto tempo a girovagare per il mondo di gioco compiendo le operazioni più di disparate (e, a volte, anche ripetitive e noiose) per vedere spuntata una voce nella lunga lista di achievement.Eppure, come ...